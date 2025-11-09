Las expertas en maquillaje hacen esto para evitar parecer mayores: efecto lifting instantáneo

A medida que pasan los años, la piel cambia y con ello también deben hacerlo nuestras rutinas de cuidado y maquillaje. Lograr un look fresco y natural en la madurez no se trata de ocultar las arrugas, sino de realzar la belleza auténtica que cada etapa de la vida ofrece. Cuidar la piel es esencial para mantener su luminosidad, firmeza y vitalidad, y el maquillaje puede ser un gran aliado si se utiliza de manera estratégica. Las expertas nos dan los trucos para un efecto lifting instantáneo.

La dermatóloga María Marcos asegura que una piel es madura a partir de los 45 y 50 años, y explica que «hay una disminución drástica de la producción de colágeno, con lo cual se nos marcan más las arrugas de expresión, tenemos más tendencia a la flacidez y falta de luminosidad». Para conseguir un maquillaje perfecto en piel madura, es fundamental preparar bien la piel: limpiar, hidratar y aplicar una pre base que suavice las líneas de expresión. Los productos ligeros, como bases con acabado satinado y correctores cremosos, ayudan a unificar sin marcar arrugas.

Los trucos de las maquilladoras para un efecto lifting instantáneo

Es preferible evitar el exceso de polvo, ya que tiende a resecar y resaltar imperfecciones. Los tonos cálidos y neutros aportan frescura, mientras que el rubor en crema devuelve vitalidad al rostro.

Entre los errores más comunes se encuentran usar demasiado maquillaje, aplicar tonos muy oscuros o intentar un “efecto lifting” exagerado. En cuanto a productos, busca fórmulas con ácido hialurónico, colágeno o vitaminas.

Complementa con hábitos saludables: buena hidratación, descanso adecuado, protección solar diaria y una alimentación rica en antioxidantes. De esta forma, el maquillaje se convierte en una herramienta para resaltar tu belleza madura de manera natural y elegante.

Conseguir un look fresco y natural a cualquier edad es posible con los productos y técnicas adecuadas. Algunos consejos esenciales para lograr un maquillaje que realce tu belleza madura incluyen:

Prepara bien la piel antes del maquillaje

La base de un buen resultado está en la preparación. Limpia tu rostro, aplica un tónico suave e hidrata con una crema rica en antioxidantes. Una buena prebase con efecto alisador ayudará a rellenar las líneas finas y mejorar la duración del maquillaje.

Aplica el corrector con moderación

En lugar de usarlo en exceso, aplica solo en las zonas necesarias: ojeras, manchas o pequeñas imperfecciones. Usa correctores cremosos, que no resequen ni se acumulen en los pliegues.

Utiliza bases ligeras y luminosas

Maybelline aconseja “optar por productos ligeros y luminosos que realcen tu belleza natural”. Las bases muy cubrientes suelen marcar las arrugas. Elije fórmulas fluidas, de textura ligera y con acabado satinado o natural. Busca productos con ingredientes hidratantes como el ácido hialurónico.

Resalta la mirada de forma sutil

Usa sombras en tonos tierra o rosados y difumina suavemente. Evita delineados duros o muy marcados; en su lugar, opta por líneas suaves o lápices marrones. Un toque de máscara de pestañas abre la mirada y aporta vitalidad.

Da color con naturalidad a tus labios

Elige tonos cálidos, rosados o nude, y evita los acabados mates que resecan. Los labiales hidratantes o con efecto gloss aportan frescura y volumen.

Aporta luz con un iluminador discreto

Aplica un poco en los pómulos, el puente de la nariz y el arco de las cejas. La clave está en que la piel luzca radiante, no brillante.

Los errores más comunes al maquillar pieles maduras

Muchas veces, al intentar aplicar un efecto lifting instantáneo para rejuvenecer el rostro con maquillaje, se cometen errores que pueden generar el efecto contrario:

Usar bases demasiado pesadas o secas. En lugar de disimular las arrugas, las resalta. Las texturas densas marcan los pliegues y apagan la piel.

Aplicar demasiado polvo contacto. El polvo absorbe la luminosidad y acentúa las líneas de expresión. Si es necesario, usa una pequeña cantidad solo en la zona T.

Elegir tonos demasiado oscuros o fríos. Los colores más oscuros envejecen el rostro. Es mejor optar por tonos suaves, cálidos y luminosos que aporten naturalidad.

No cuidar la piel antes de colocar maquillaje. Aplicar maquillaje sobre una piel deshidratada o sin preparación hace que el resultado pierda frescura.

Hábitos saludables para mantener la piel fresca y joven

El maquillaje es solo una parte del cuidado de la belleza madura. Adoptar hábitos saludables complementa y potencia cualquier rutina: