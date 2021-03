Las estrías son mucho más comunes de lo que se puede llegar a pensar. Un problema de la piel que afecta a la mayoría de mujeres pero por suerte se pueden minimizar y hacer menos visibles con remedios suaves, naturales y cosméticos que os vamos a enumerar a continuación.

¿Estrías? Conoce las técnicas y remedios naturales para reducirlas

En la mayoría de los casos, las estrías aparecen después del embarazo, o también puede que notemos como aparecen después de una dieta. Sin embargo, pocas mujeres saben que las primeras estrías se suelen formar en la adolescencia, en el período más delicado cuando el cuerpo va cambiando: generalmente aparecen cerca de las articulaciones, en las piernas y las caderas, porque a medida que los huesos se estiran, la piel no está lista para lidiar con dicho «estiramiento» gradual.

Por otro lado, si has sido madre, es posible que tras dar a luz haya aparecido una segunda tanda de estrías en tu cuerpo. Las estrías durante el embarazo se forman debido a los kilos adquiridos durante la gestación: mientras las formas se suavizan, la barriga se agranda cada día y los senos se preparan para amamantar. Y si has estado siguiendo una dieta de adelgazamiento, o si has recuperado rápidamente muchos kilos de los que habías desechado, es posible que notes las típicas estrías del efecto yo-yo en el cuerpo.

Qué son las estrías

Pero, ¿Qué son exactamente estas antiestéticas «estrías» (técnicamente se llaman así), que surcan la piel? Las estrías no son más que una “piel atrófica”, es decir, un adelgazamiento de la piel en la capa más profunda de la dermis, también evidente en la superficie.

Cuando se forman las estrías, son de color rosa: es un signo de inflamación de la piel sobre el que aún se puede actuar para contrarrestarlas. Con el tiempo , las estrías se vuelven más claras y, por lo tanto, menos visibles si tienes la piel pálida , o más notorias si tienes la tez aceitunada y cuando te bronceas.

Cómo prevenir

El primer paso o el mejor de los remedios para evitar las estrías es prevenirlas. Mantén siempre tu piel hidratada, por dentro y por fuera. Para ello tienes que beber al menos 2 litros de agua al día. Además, será bueno aplicar siempre una crema corporal a base de vitamina D o vitamina E. Si eres propenso a las estrías en ciertas partes del cuerpo, insiste en áreas específicas con una crema nutritiva para mantener la elasticidad de la piel. Durante el embarazo, aplica una crema hidratante a diario especialmente en el vientre, los senos, los muslos y las caderas: es muy importante seguir hidratando la piel incluso después del parto, porque este es el momento en que tu piel sufre el «efecto acordeón».

Lucha contra las estrías en la mesa

La dieta mediterránea es muy útil para prevenir las estrías: el pescado, el aceite de oliva, la pasta y las legumbres son ricas en ácidos grasos insaturados que ayudan al metabolismo de la piel y activan los fibroblastos celulares. Entre estos se encuentran los muy importantes Omega 3 y 6, que también te ayudan a mantener el colesterol bajo control. En tu mesa nunca debe faltar mucha fruta y verdura, que es la base de una dieta sana y equilibrada: comer bien te ayuda a mantener tu peso ideal, evitando así las estrías relacionadas con la variación de la silueta.

Estimula la microcirculación

También evita usar ropa demasiado ajustada, que ralentiza la circulación. Para estimularla, aplica unos chorros de agua tibia con la ducha, o alternando chorros de agua fría y caliente. Este es otro de los remedios que te servirá para reducir las estrías en el caso de que ya te hayan aparecido.

Deshazte de las estrías en el dermatólogo

Para reducir la visibilidad de las estrías leves se puede hacer una exfoliación química, como peeling o dermoabrasión: ambas intervenciones son mínimamente invasivas y reducen en gran medida la visibilidad de las estrías sutiles. Si por el contrario tienes muchas estrías profundas y quieres deshacerte de ellas de forma permanente, puedes recurrir al láser fraccional , solo o en combinación con rayos infrarrojos : un par de sesiones, a veces solo una, son suficientes para hacerlos invisibles.

Y entre las técnicas más innovadoras para reducir las estrías se encuentra la biodermogénesis , un tratamiento patentado y hasta la fecha el más eficaz contra las estrías, que estimula la producción de colágeno y en 8 sesiones hace que las estrías sean casi invisibles: estudios clínicos demuestran que reduce el 85% racha. Puedes realizar este tratamiento en centros de estética especializados.

Remedios naturales

Para reducir las estrías, existen también varios varios remedios entre los cuáles los más seguros son sin duda, aplicar un exfoliante casero una vez cada dos semanas: puedes prepararlo en casa mezclando una cucharada de azúcar en un bol con un poco de aceite de oliva y aceite esencial de lavanda o romero (puedes encontrarlos en fitoterapia) que tienen acción calmante y tonificante . De esta forma se eliminan las células muertas y la renovación celular hace que las estrías sean menos notorias.

Otro de los remedios para tratar las estrías es masajear las zonas con estrías con aceite de jojoba que ees elastificante o aceite de almendras dulces. Entre los cosméticos antiestrías «verdes» también puedes probar las crema a base de baba de caracol, rica en colágeno y elastina para volver a tener una piel tonificada.