Si todavía piensas que los vestidos son solo para el verano te recomendamos leer este artículo hasta el final para descubrir cómo conseguir looks de lo más favorecedores y comodísimos. Pues estos son los vestidos que serán tendencia este otoño.

Precisamente porque hay mil opciones para llevarlos y combinarlos, cuentas con una infinidad de diseños entre los que escoger e incluso tienes la opción de complementar vestidos de entretiempo o de verano con otras prendas de ropa que les aporten un toque de equilibrio.

¿Qué vestidos serán tendencia este otoño?

Apuesta por el layering partiendo del estilo más minimal

Si una parte de ti no quiere aceptar que el verano ya ha terminado ya que todavía te queda ropa fresquita en el armario que te has puesto menos de lo que te hubiese gustado, usar uno de tus vestidos estivales para los looks de entretiempo ¡es una de las mejores opciones para hacer la transición perfecta hacia los días de frío!

Los diseños más adecuados para practicar el layering o la superposición de varias capas, son los de tirantes, así que si tienes un little black dress sencillo, tienes múltiples opciones para triunfar en otoño.

Combínalo con una camiseta o jersey ‘turtleneck’ (que puedes llevar tanto encima como debajo) y accesoriza este look sencillo con otra capa que abrigue más en tonalidades denim, en gris o marrón ¡e incluso en rojo!

Podrás combinarlo con botas altas, botines o sneakers dependiendo de la ocasión ¡y te aseguramos que será una forma de acertar seguro sea cual sea tu estilo!

Hazte con los diseños más de moda y domina las tendencias

Aunque reutilizar prendas de otras estaciones es una gran idea para las más creativas, si te apetece entrar en la nueva temporada a la última, solo es necesario que te animes a salir de compras y renueves tu armario con lo que más se llevará estos meses en materia de vestidos.

A partir de octubre, veremos como las calles empiezan a llenarse de vestidos fluidos (o de punto) y con estampados geométricos que incluso pueden incluir tul o transparencias de forma sutil, para seguir con la idea de llevar vestidos que nos sirvan para más de una ocasión.

Y tras un año un poco extraño en el que no pudimos disfrutar demasiado de la moda, los vestidos de esta temporada también vendrán cargados de tonalidades plateadas y brillantes ¡e incluso llenos de inspiración oriental!