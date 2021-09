El regreso a la oficina es un hecho, ya no hay vuelta atrás y puede que ya te hayas incluso acostumbrado nuevamente. Serás la it girl del momento con las camisas más irresistibles que elevan tu look back tu school. Son prendas típicas de toda la vida.

Ese básico que debes tener en tu armario sí o sí cada una de las temporadas. Es además una prenda versátil cuando se trata de ir a una reunión de trabajo, un encuentro o incluso en una salida con colegas.

Camisa blanca y jeans

Si hay un básico que no falla, ése de la camisa blanca con jeans, que queda perfectamente con cualquier tipo de calzado, y que puedes rellenar con accesorios o complementos para realizar la sobriedad innata de esta propuesta. Un buen jean y una camisa blanca nunca decepcionan.

Sobrecamisas

Esa prenda de rabiosa actualidad que va entre chaqueta y camisa. De manera que es algo más gruesa que una camisa para que no pases frío en otoño y, durante el invierno, te la puedas poner encima de tu camiseta de forma cómoda.

Ello es ideal para no sufrir las bajas temperaturas que pueden aparecer en cualquier momento. Las hay en diferentes materiales y colores o tonos.

Estilo denim

El denim es un clásico de todos los tiempos, y aunque durante las últimas décadas estaba prohibido darle demasiado lugar en las pasarelas modernas, hoy en día sabemos que una camisa vaquera es capaz de resolver todos los problemas al momento de vestirse para un evento desenfadado.

Porque la puedes llevar en un estilo bien desenfadado y cómodo, o bien de manera más elegante con falda y taconazos. Escoge el día y el tipo de camisa que mejor vaya contigo ya que hay muchos modelos y tipos. Son aquellas camisas más irresistibles que elevan tu look.

Además las combinas como quieras, porque las hay de colores, o básicas negras y blancas que todas tenemos.

Cuadros

Los cuadros son excelentes para esas ocasiones en las que quieras estar formal pero no aburrida, ya que le dan un toque distinto a los lisos, más atractivo, sin por eso concentrar el interés ajeno más tiempo del debido.

Mangas largas

El otoño es una buena época para lucir esas camisas de mangas largas que quedan debajo del abrigo en invierno y que se hacen difíciles de llevar cuando las temperaturas suben durante la primavera