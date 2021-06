Este verano después de la playita… ¡ponte el perfecto look romántico!

Las vacaciones están más cerca de lo que parecen y, a no ser que tengas planeada una escapada a la montaña llena de deporte y excursiones, seguro que tus planes consisten en despertarte con el sonido de los pajarillos para disfrutar de la playa por la mañana. Relájate y ponte el perfecto look romántico.

¿Cuántas veces has fantaseado ya con estos planes durante esos lunes que se hacen cuesta arriba?

Así pues, parece que no faltan ganas para poder disfrutar de este tipo de planes veraniegos pero… ¿tienes ya los outfits perfectos para que cuando se te presenten este tipo de ocasiones tengas claro qué ponerte?

Si no es el caso, no te preocupes porque por suerte todavía estás a tiempo de hacerte con los looks más ideales para cada tipo de plan, así que si necesitas inspiración sigue leyendo ¡porque te proponemos distintos outfits de lo más romántico que te harán sentir la verdadera protagonista de la más perfecta postal veraniega!

Un vestido de flores siempre te hará sentir genial

Fresquito, muy femenino ¡y la descripción visual de la palabra ‘romántico’!: un vestidito corto con el tipo de mangas o tirantes que más te gusten es la opción perfecta para sentirte ligera y guapísima sea cual sea el plan.

En esta línea, debes saber que se llevan las florecitas pequeñas, las margaritas (tanto en estampados como en accesorios) y los fondos en colores claros, que pueden ser verdes o azules suaves e incluso amarillos y por supuesto, blancos, una apuesta segura si lo que quieres realzar es tu bronceado.

Elige un dos piezas bonito y unos accesorios adecuados ¡y triunfa con tu look!

Ahora bien, si prefieres usar una falda o unos pantalones palazzo -de lino, por ejemplo-, también tienes múltiples opciones a tu alcance pues los crop tops son tendencia esta temporada y pueden ser de lo más favorecedores; la clave está en escoger partes de abajo con vuelo o volumen y partes de arriba que favorezcan y estilicen tu cuello o tu espalda, con escotes bonitos tanto delanteros como traseros ¡según tus preferencias!

Y es que con este tipo de prendas, verás que convertir un outfit sencillo e incluso cómodo en un look de lo más romántico es posible ¡si escoges los complementos adecuados!

Para sentirte como recién salida de una película, ponte -con cualquiera de las opciones que hemos mencionado-, unas sandalias con un poquito de tacón (e incluso unas cuñas) que se anuden al tobillo y cuyas tiras sean finas y delicadas, en colores suaves y veraniegos.

Decora también tu pelo con una diadema o con alguna horquilla de motivos naturales e incluso con un pañuelo bonito y, finalmente, accesoriza tus muñecas y orejas con complementos minimalistas que aporten brillo a tus movimientos.

¿Estás preparada para tomar cientos de fotos con el perfecto look romántico?