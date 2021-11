Este es el complemento de pelo de los 90 que vuelve para tus bad hair days

Todas tenemos días en los que nuestro cabello no luce. Entonces es mejor hacer un recogido, sea con el pelo medio suelto o bien total. Así tenemos el complemento de pelo de los 90 que vuelve para tus bad hair days. Lo llevan las influencers y es una pieza simple y para siempre, pero que resuelve esos días complicados.

Según You Are The Princess, es la pieza recuperada de los años 90 que llevan influencers como Susana Bicho y Chiara Ferragni que triunfa en el street style.

El complemento de pelo de los 90

Hablamos de la pinza de cabello, que se convierte en un accesorio condicionado, aunque sea sencillo y muy vistoso. Lo mejor es que lo tenemos en diversos colores y más grande o más pequeño, según sea tu grosor de pelo.

El modelo de los años 90 vuelve en una versión actualizada con las tendencias de la temporada gracias, retomando modelos de su máximo esplendor como el Carey con nuevas formas e incorporando novedades con acabados metalizados, pero también hay glitter, transparentes y nacaradas. ¡Elige el tuyo!

Pinzas vintage

Así, las pinzas vintage llegan de nuevo y no se van. De manera que van bien a todas, tengamos la edad que sea, para niñas, en recogidos a los 20 o bien para el cabello a los 30 y más. Muestran total comodidad, diseño y practicidad.

Otra de sus características es que consiguen realzar un look de diario, además de darle un aire nuevo a tu peinado.

En este caso, You Are The Princess presenta diversos modelos, como la pinza Omega Blanco, la XL Naranja You Are The Princess, o la pinza Nacarada Blanco, pinza multicolor, glitter, en triángulo granate, XL en morado, omega transparente, etc.

¿Cuándo llevar la pinza de los 90 en el pelo?

Pues hay diversidad de opciones y peinados que requieren de llevar esta pinza a modo de recogido. Esta firma de accesorios explica que va bien con peinados casual y arreglados, peinados nostalgia que estilizan y sacan partido a nuestra melena.

Sean moños, elevando a lo más alto cualquier look, coletas si tienes el pelo más fino, o bien semi recogidos si el cabello es más grueso y hasta con mechones sueltos.

Tal y como vemos por todo Instagram, las pinzas son un accesorio muy versátil por la gran variedad de modelos disponibles con distintos colores, formas y tamaños.