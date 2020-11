Complementos: lo que llevaremos este otoño en el pelo

Aunque pocos se den cuenta, después del verano y una vez hemos guardado los sombreros de paja, empieza la mejor época para llevar complementos en la cabeza. Nos referimos a boinas, gorros, diademas, clips, y mucho más para embellecer más nuestro pelo y nuestro look. ¿Qué llevaremos este otoño en el pelo?

Llega el frío y por ello llevar algún accesorio siempre nos ayuda a mantener la zona más caliente y para los días de fuerte viento, algunos complementos incluso pueden ayudarnos a mantener nuestro peinado controlado para que permanezca intacto pese al aire ¡además de darle otro toque a nuestro look!

Toma nota de algunas ideas que puedan inspirarte y sal a buscar el complemento con el que te sientas más cómoda, eso sí, te advertimos de que no te será nada fácil quedarte solo con uno.

Boinas très chic

El estilo parisino está más de moda que nunca y es por eso que si alguna vez has tenido la intención de comprarte una boina pero no lo has hecho porque no estabas convencida, ahora es tu momento de apostar por ellas.

No solo ha sido la exitosa serie Emily in Paris la que ha conseguido que las ventas de boinas estén por las nubes, sino que muchas influencers han apostado por ellas durante esta temporada demostrándonos lo chic que quedan ¡y haciendo que todas queramos una!

Las más atrevidas incluso se están animando a apostar por boinas en colores pastel y neón ¿Pondrás a prueba tus limites o prefieres una tonalidad con la que poder pasar más desapercibida?

Sombreros de impacto

Lo escogerás si tienes una personalidad fuerte y te gustan los looks elegantes que dejen huella. No verás mucha gente llevándolos y por ello si te atreves, estarás a salvo de caer en las típicas tendencias que promueven la idea de ir de uniforme y que todo el mundo lleva.

Así que toma nota si quieres llevar algunos sombreros algo distintos: los de tipo fieltro en colores oscuros como el marrón chocolate o el burgundy son una apuesta con la que triunfarás durante esta temporada otoño/invierno, que seguro podrás combinar con otros accesorios.

Si te animas… ¡los que incluyen flecos o monedas son el último grito en moda! con ellos no pasas desapercibida y seguro que todas te copiarán, vamos que marcarás tendencia.

Diademas sedosas

Sin duda, es el complemento más sofisticado y con más opciones donde escoger, pues depende de qué tipo de diadema elijas adoptarás un look de niña buena o de rebelde sin causa, y con todos los puntos intermedios que existen entre ambas personalidades.

Esa tendencia de la que nos enamoramos cuando conocimos a Blair Waldorf está de vuelta y sin duda acertarás con la más sencilla de sus versiones. Es, sin duda, parte de lo que llevaremos este otoño en el pelo.

Empieza por experimentar con una negra, estrecha y de satén o terciopelo y ves avanzando arriesgándote con combinaciones cada vez más sorprendentes hasta que sientas que tu diadema te representa. Una vez las pruebas ¡te sentirás desnuda sin ella!

Estos complementos siguen esta temporada (porque empezaron a despuntar la otra) y aparecen con diversos colores y también a base de colores, destello, perlas, atadas en forma de lazo en la parte superior… lo mejor es que tienes una distinta para cada look. La verdad es que con la Covid-19 es una pena que no las podamos lucir como se merecen en las fiestas a las que solíamos ir, pero siempre las podemos poner en nuestra cena especial, en la reunión de pocos años actualmente o bien para salir.

Clips y lazos especiales

Los granes clips son el complementos que más brillan en la cabeza y especialmente en nuestro pelo. Los hay de varios colores y ayudan a acabar con este outfit que tanto te gusta y que embellece más nuestro pelo. Son algunas de las cosas que llevaremos este otoño en el pelo.