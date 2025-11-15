Ni tinte de pelo ni reflejos: la nueva técnica que elimina las canas y rejuvenece al instante

Esta nueva técnica elimina las canas y rejuvenece al instante, de la mano de una serie de elementos que no son ni tinte de pelo ni reflejos. Cuidarse el pelo es cada vez más importante, es una de las cartas de presentación que tenemos a la hora de dar una imagen cuidada. Hay mujeres a las que las canas les pueden quedar de maravilla y otras que prefieren alejarlas el máximo tiempo posible. Es una elección muy personal que debemos empezar a tener en cuenta en estos días que corren.

Los tintes de pelo acaban siendo una realidad a partir de una cierta edad. Si bien, es cierto que podemos tener canas independientemente de los años que tengamos. Hay personas a los que les llegan antes que después, pero siempre deberemos estar preparadas para afrontarlas con las técnicas más actuales para conseguirlo. En esencia, podemos quitarnos años al instante en manos de un buen profesional o recurriendo a una técnica que está dando mucho de qué hablar. Es hora de poner sobre la mesa una novedad importante en peluquerías que realmente nos ayudará a hacer realidad aquello que queremos.

Ni reflejos ni tinte de pelo

El tinte de pelo puede convertirse en el mejor aliado posible, cuando lo que queremos es mantener las canas bajo control. Será la única forma de conseguir aquello que realmente necesitamos en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera la única forma de hacer realidad algo que quizás nos esperaríamos.

Esos pelos blancos pueden disimularse fácilmente con la ayuda de algunos reflejos que quizás necesitamos para camuflarse a la perfección. Dependiendo del fondo que tengamos, con un tono rubio podremos hacer que estas canas queden perfectamente fusionadas con un corte y color que las puede eliminar por completo.

De esta manera conseguiremos acabar con las molestas canas sin invertir demasiado tiempo, pero con un mantenimiento que tendremos que hacer con especial cuidado. Teniendo en cuenta que cada vez que empezamos a cuidarnos la cana debemos mantenernos en esta misión.

El pelo es la parte más importante, que, aunque no lo parezca puede darnos más de una sorpresa inesperada. Esta técnica es una de esas novedades que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante con el mínimo esfuerzo posible.

Rejuvenece al instante esta nueva técnica que puede ser clave contra las canas

Las canas tienen los días contados con una técnica que puede acabar siendo esencial en todos los sentidos. Desde L’Oreal nos explican cómo aplicar un color, llamado Expresso que puede ayudarnos a conseguir una melena cuidada libre de canas, tal y como se nos presenta: «Antes de explicarte cómo obtener un cabello espresso, debes saber cómo es este color. Como su nombre indica, este tono café se completa con notas de marrón y negro que se unen para crear una obra maestra de tonos fríos. Una opción impresionante para cualquiera que quiera dar un paseo por el lado oscuro, el color espresso añadirá la cantidad adecuada de profundidad a tu cabello para un look de belleza elevado».

Siguiendo con la misma explicación: «A diferencia de colores de cabello inspirados en el arco iris o los tonos joya, optar por una coloración espresso es relativamente fácil. Mientras que los colores poco naturales requieren bastante trabajo para conseguirlos, crear un cabello castaño espresso no debería, teniendo en cuenta que no será necesario aclarar, a menos, por supuesto, que estés empezando con el cabello negro u otro tono muy oscuro. Lo que sí debes tener en cuenta es que, aunque el tinte no requiera mucho mantenimiento, tendrás que retocarlo con regularidad una vez que crezcan las raíces, y también deberás cambiar tu rutina de cuidado capilar después del tinte (más información a continuación)».

Podemos hacernos la coloración ideal con una serie de consejos de los expertos de l’Oreal: «obtener un color de cabello espresso se reduce a encontrar la caja perfecta de tinte permanente que se sitúe en la cúspide del negro y el castaño. Si tienes problemas para encontrar el tono adecuado, busca L’Oréal Paris Superior Preference Fade-Defying Shine Permanent Hair Color en Cool Darkest Brown, Cool Dark Brown o L’Oréal Paris Excellence Crème Permanent Triple Protection Hair Color en Dark Ash Brown. Estos tres kits de coloración en tonos fríos y castaño espresso son perfectos para dar vida a tus objetivos capilares. Independientemente del kit que elijas, asegúrate de seguir al pie de la letra las instrucciones incluidas. Así te asegurarás de ver los resultados que esperas».

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un tono que puede quitarnos años en lo que está por llegar. Con esta novedad puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.