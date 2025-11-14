Angy Fernández responde a Maxi Iglesias y aclara si en ‘Física o Química’ le hacían bullying

Angy Fernández ha respondido a las declaraciones que dio Maxi Iglesias hace unas semanas. Recordemos que el actor participó en un pódcast y reveló que había sufrido bullying en el colegio. Lo más grave, según dijo, es que cuando comenzó a trabajar en Física o Química también se enfrentó a una situación bastante complicada. Siguiendo su relato, todo iba bien hasta que su personaje, Cabano, comenzó a tener más protagonismo dentro de la serie. Fue entonces cuando algunos de sus compañeros le dieron la espalda y tuvieron un comportamiento que, aludiendo a sus palabras, le hizo sufrir mucho.

El testimonio de Maxi Iglesias sembró una infinidad de dudas: ¿Quién le había tratado mal?, ¿En qué consistía exactamente el supuesto bullying que recibió?, ¿Cuándo acabó todo?. Los actores de la serie han optado por guardar las distancias, pero hay una de las protagonistas que siempre ha sido muy directa: Angy. De esta forma, ha participado en Espejo Público, programa presentado por Susanna Griso, y ha hablado abiertamente sobre este conflicto.

La versión de Angy Fernández

Angy Fernández niega rotundamente que ella participase en algún tipo de acoso, aunque tampoco se atreve a restar importancia a las palabras de Maxi. La serie se emitió entre 2008 y 2011, es decir, han pasado 14 años, pero algo así es prácticamente imposible de olvidar y ha querido dar su versión de los hechos.

Angy Fernández en una alfombra roja. (Foto: Gtres)

«¿Tú crees que yo le he hecho bullying a alguien? Obviamente no. Más que nada porque generalizar parece que nos hace cómplices y eso es lo que me entristece… que al final somos amigos. Entonces no sé. Pero, obviamente, si alguien ha sufrido bullying y nos lo quiere contar, hay que verbalizarlo», ha declarado durante su intervención en el programa de Susanna Griso.

La artista ha recalcado que, si alguna persona vive una situación de acoso, debe contarlo cuanto antes para buscar una solución. Es decir, ella es la primera que quiere acabar con este problema social y utiliza este argumento para explicar que jamás hubiera tratado mal a nadie, pues es algo que no va con su forma de ser. De esta forma, no se atreve a negar la historia de Maxi, simplemente quiere ser prudente.

Maxi Iglesias en la premiere de ‘Matices’. (Foto: Gtres)

«¿Qué se le tenía envidia? Pues supongo, porque es muy guapo y muy majo. Obviamente, desde la envidia se puede hacer mucho daño. Pero yo no vi nada alarmante, ¡de verdad! Y no le estoy invalidando; a lo mejor él vivió algo que yo no vi», comenta al respecto.

Angy Fernández: «Yo también tenía envidia»

Angy ha recordado que cuando grabaron la serie todos estaban empezando. Eran jóvenes, tenían ganas de crecer y se dieron cuenta de que estaba entrando en una industria demasiado difícil. Por ese motivo, reconoce que en ciertos momentos sí tenían envidia unos de otros, aunque ella no vivió ningún comento peligroso.

«Yo también, con Andrea y Úrsula me llevaba súper bien, pero pensaba: Son más guapas… y yo no me sentía guapa. Pero no pasó nunca nada de bullying ni nada. Simplemente, lo hemos hablado con los años: Oye, quizá he estado más distante porque os veía tan guapas que me comparaba… y punto». Por suerte, con el paso del tiempo lograron reconducir la situación y todo quedó en un bache, aunque Maxi tiene un discurso distinto.