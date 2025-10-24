Maxi Iglesias desvela el acoso que sufrió en ‘Física o Química’: "Les daba envidia"

Maxi Iglesias ha acudido al pódcast Malas Personas de Victoria Martín, donde ha hablado abiertamente sobre el bullying que sufrió en su infancia, pero también durante la etapa de Física o Química. Tal y como ha explicado Iglesias, en el colegio no lo pasó nada bien: «Conmigo han sido muy malas personas», se ha lamentado. Sin embargo, esta situación de acoso no termina ahí, sino que también tuvo que enfrentarse al rechazo de ciertos compañeros con los que protagonizaba la exitosa serie de Antena 3.

«No contentos con eso, me hacen bullying en el colegio de mentira: mis compañeros de Física o química», ha relatado. «Uno de ellos que, a día de hoy, creo que es mi amigo, me pidió perdón y todo», asegura el actor. Todo, debido a los celos que sentían. «Te teníamos mucha rabia, nos dabas envidia», asegura que le dijo la persona en cuestión.

Maxi Iglesias habla sobre el acoso que ha sufrido

Al parecer, el hecho de que Cabano, su personaje en la serie, cada vez tuviese más presencia porque «iba haciendo las cosas medianamente bien», no era del agrado de todos. De hecho, eso fue lo que provocó que se metieran con él.

«A algunas personas eso no les caía muy bien porque ellos se sentían más preparados, mejores actores», ha detallado al respecto. «Yo era un personaje que, a priori, no era ni muchísimo menos el más protagonista, pero como iba haciendo las cosas medianamente bien, pues me iban dando cada vez más».

Y, pese a su juventud, considera que «la ambición no entiende de edades». Una herida que ha sanado con el tiempo, recurriendo también a la ayuda de profesionales. «Ya lo tengo superado, hablado en terapia y por eso puedo contarlo en clave de comedia», concluye sobre la forma en la que ha podido gestionarlo.

La relación con sus excompañeros

Por otro lado, parece que a día de hoy al actor no le importa el hecho de que sigan hablando de la serie, ya que supuso una parte muy importante de su vida. «Para mí esta serie me ha dado mucho y me ha brindado la oportunidad de darme a conocer y de que luego vengan otras muchas formas de trabajar», desvelaba hace un tiempo.

Y es que no es la primera vez que Maxi habla sobre la vorágine que le supuso alcanzar la fama a tan temprana edad. «Cuando te llega una oportunidad tan grande hay que saber digerirlo y saber dónde estás», aseguraba hace unos meses. «Estoy muy contento de lo que me dio en su día y de lo que me sigue dando porque soy muy consciente de que si sigo trabajando a día de hoy, en gran parte fue por ese proyecto».

Sin embargo, ya en su momento dejaba muy claro que «no todo el mundo es tan amigo y ha mantenido tanto el contacto, pero bueno no voy a entrar en polémicas».