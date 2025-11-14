Clara Lago ha contado, por primera vez, una insólita conversación con la Reina Letizia. La actriz ha desvelado que coincidió con la monarca en el año 2014 cuando aún era Princesa de Asturias -y poco tiempo antes de que accediera al trono- y con la que tuvo una charla surrealista. La ex de Dani Rovira, además, ha aprovechado la ocasión para pedirle públicamente disculpas a la madre de Leonor y Sofía, ya que considera que entonces sus palabras fueron desafortunadas al referirse al físico de la mujer de Felipe VI.

El momento tierra, trágame de Clara Lago con Letizia

La actriz protagonista de Tengo Ganas de Ti ha relatado que esta historia sucedió hace más de una década, en la Cantina de Matadero de Madrid. Lago estaba con unos amigos cuando, de repente, se percató de la presencia de los actuales Reyes de España, a los que se acercó sin dudarlo. «Yo, que cuando me he tomado dos vinos no tengo vergüenza, pues voy para allá y me paseo como haciendo que busco a alguien para ver si hay contacto visual…», ha comenzado diciendo en el podcast de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull.

Clara Lago en el concierto de Stella Maris. (Foto: Gtres)

Entonces la Reina Letizia -que conoce a la perfección la trayectoria de los actores-, no dudó en devolverle el saludo. «Me dice: ¡Hola, Clara! Como si nos conociéramos de toda la vida. Me acerco, les saludo… yo haciendo súper bien mi papel. Ellos estaban ahí como gente normal y yo los trato como gente normal», prosiguió.

En esta entrevista, Lago ha contado que fue tal la confianza que recibió por parte de Sus Majestades que incluso los invitó a ver su trabajo -entonces estaba inmersa en La Venus de las pieles-. Sin embargo, fue cuando la actriz tuvo un desafortunado comentario con la mujer de Felipe VI, que le dijo a la intérprete que estaba «muy delgadita», a lo que Clara respondió: «Mira quién fue a hablar, si parece una figurilla de pesebre». Un apodo que escuchó por parte de su amiga Ingrid Rubio y que adoptó en su vocabulario: «Ella tiene una manera particular de hablar y siempre me decía, desde que nos conocimos: Qué chiquitita, que flaquita, mírala, si parece una figurilla de pesebre».

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Sabido es que Doña Letizia ha copado numerosos titulares y noticias debido a su físico y a su delgadez. Es por ello que Clara se acordó de esta polémica a la que tuvo que hacer frente la Reina durante tantos años y se percató de que a la monarca no le había sentado bien su comentario: «Entonces cuando escuché a Letizia me saltó un automático en la cabeza. Ella se quedó como que no… A Felipe creo que le hizo un poco de gracia, como risa nerviosa».

Finalmente, y debido a su altavoz en el mencionado podcast, Lago ha aprovechado para disculparse a la madre de la heredera al trono español, a la que -por sus palabras-, admira profundamente: «Letizia, si me estás escuchando, te pido perdón».