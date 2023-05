Se desvela el secreto físico de la Reina Letizia hasta ahora desconocido

La Abadía de Westminster acogió el pasado sábado, 6 de mayo, uno de los eventos más señalados para la Familia Real británica: la coronación de Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila. Hasta el mencionado lugar se desplazaron numerosos miembros pertenecientes a la distintas casas reales europeas, entre ellos los Reyes, Felipe y Letizia.

Letizia ha sido elegida como una de las invitadas más elegantes de la entronización. De hecho, medios internacionales se han hecho eco de su buen gusto por la moda. «La Reina Letizia desafía las expectativas con un impactante vestido péplum para la coronación del rey» fue el titular con el que sorprendió la revista Hello!

Para la especial ocasión, la consorte se decantó por un conjunto de dos piezas compuesto por una chaqueta de manga larga estructurada de aire goyesco que combinó con una falda midi de líneas rectas, ambas piezas en color rosa de Carolina Herrera, una de sus firmas de cabecera para las grandes ocasiones. Incorporó a este elegante estilismo un sombrero beige con redecilla a tono de Isabel Terroso, quien ha concedido una entrevista a la agencia Gtres .

La diseñadora ha contado cómo fue el primer contacto de Casa Real con ella y cómo ha sido el proceso de elaboración de esta pieza única. La primera ocasión fue para la misa del duque de Edimburgo. «Sí, así es. Ese fue el primer contacto y siempre a través de la estilista, que es la que va buscando cosas que puedan interesar. A partir de ahí creo que conocieron un poco mi manera de trabajar, mi estilo. Yo lo catalogo más un estilo chic francés, Lady, muy coqueto, y eso le gustó. Entonces a partir de ahí y también que soy bastante discreta con todas mis clientas, hicimos buenas relaciones», ha indicado, orgullosa de poder participar en los estilismos de la Reina.

Sobre cómo fue el recibir la llamada de la estilista de doña Letizia, Isabel se ha mostrado discreta. «Bueno, no puedo contar mucho, pero sí puedo decir que ha sido un trabajo en equipo muy fácil, bonito y muy agradable. A mí no me gusta imponer, me gusta proponer y luego escuchar sugerencias incluso de la persona que lo va a llevar y de todo el mundo, porque creo que eso es lo que hace que una persona vaya a gusto conforme con lo que está llevando. Y esa es la elegancia de verdad. Ahí surge esa presencia y esa majestuosidad, nunca mejor dicho, porque estaba a gusto con lo que estaba llevando. Ha sido un trabajo en equipo muy fácil porque a mí me gusta mucho recibir opiniones y modificar cosas, incluso muchas veces aprendo de todo eso», ha confesado.

«El punto inicial lo marca Wes Gordon, que es el que diseña para Carolina Herrera el vestido, la silueta que va a llevar y eso marca ya los años 40, 50. A partir de ahí, recojo ese testigo y hay que hacer un tocado por un lado años 50 y, por otro lado, no pegaba que fuera rosa, porque ella era mucho rosa. Propuse un tono, que es el que se eligió, almendra, con ese tul muy antiguo, porque tengo una caja con cosas muy especiales para ocasiones muy especiales», ha añadido.

Isabel Terroso, también ha revelado lo fácil que ha sido diseñar este tocado que tanto furor ha causado. «Pues es una cabeza fácil, porque es guapísima, le queda bien todo, con lo cual es una cabeza que no tiene mucho misterio. No hay nada que disimular, que tapar, que proporcionar. Es muy fácil y se trabaja maravillosamente bien. Yo no tengo ningún pero», ha sentenciado.