Albert Rivera celebra su cumpleaños lejos la política: así ha cambiado su vida tras Ciudadanos

Después del ruido mediático que hizo con Ciudadanos, partido fundado en julio de 2006, Albert Rivera se vio obligado a dar marcha atrás y dejar la política. Lo hizo en 2019, cuando se dio cuenta de que el pueblo le había dado la espalda en las elecciones. El resultado que registró en las urnas le animó a emprender una nueva aventura y hoy es un buen día para contar cómo es su nueva vida porque cumple 46 años. Este 15 de noviembre es una fecha especial para Rivera, pero ¿cómo va a celebrarlo y quién forma parte de su círculo íntimo?

Han pasado seis años desde que Albert Rivera abandonó su partido. Admitió que no había conseguido hacer sombra a sus rivales y, según dijo, lo más «coherente» era desaparecer de la escena política. Apostó por los conocimientos que adquirió durante su carrera de Derecho y empezó a trabajar en un conocido despacho de abogados. Sin embargo, este proyecto le supo a poco y probó suerte como consultor, como conferenciante e incluso como docente universitario.

El entorno de Albert Rivera

Todos los pasos que ha dado Albert Rivera han estado respaldados por su familia. Disfruta de una relación muy estrecha con todo su entorno, incluso con Malú. Se separó de la cantante en junio de 2023, pero tienen una hija en común y no han perdido el contacto. De hecho, la ruptura se ha desarrollado en términos amistosos, a pesar de que la cantante publicó una canción, titulada Ausente, donde explicaba por qué su historia con el abogado no había funcionado.

Albert Rivera y Carla Cotterli juntos. (Foto: Gtres)

El 20 de agosto de 2023 sucedió algo muy triste: falleció Agustín, padre de Albert Rivera, a los 71 años. El ex político se mostró bastante afectado y fueron muchos los que quisieron arroparle en este duro trance, entre ellos Malú. La artista jugó un papel importante y demostró que, aunque estuviesen separados, sentía un gran aprecio por el padre de su hija.

Desde hace dos años, el corazón de Rivera está ocupado por Carla Cotterli, una diseñadora que también es bastante discreta. No hablan de su relación, pero el contenido que la influencer comparte en sus redes sociales confirma que están muy enamorados. De esta forma, viajan juntos, organizan planes románticos y pasan mucho tiempo en pareja.

Un proyecto muy ambicioso

Albert Rivera con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Dejando a un lado su faceta sentimental, podemos adentrarnos de lleno en el terreno profesional. Al principio de estas líneas hemos dado algunos datos sobre su vida laboral, pero hay que hacer una mención especial al Club Raheem, un exclusivo club financiero que está situado en Madrid. Según la información oficial del proyecto, se encuentra en pleno barrio Salamanca, uno de los barrios más exclusivos de la capital, en concreto en la calle Goya.

Albert Rivera es el presidente de este negocio tan ambicioso y siempre que ha hablado el mismo lo ha hecho con mucho orgullo. «Nos lo pasamos bien, hacemos eventos de todo tipo», ha comentado al respecto.

Club Raheem es un espacio al que únicamente tienen acceso los socios. Dentro del espacio hay diferentes salas para hacer reuniones de negocios, otras para charlar y almorzar e incluso dispone de su propia sastrería, capitaneada por el diseñador Félix Ramiro. En total, son 400 metros cuadrados que están a disposición de un grupo presidido por Rivera.