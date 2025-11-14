El sorprendente posicionamiento político de Juan del Val: "Yo siempre he votado al PSOE o a IU"

Con el Premio Planeta recién llegado a sus manos, Juan del Val ha visitado el podcast Ac2ality, donde una vez más, ha vuelto a mostrar su característica espontaneidad y su manera directa y sin filtros de pronunciarse sobre cualquier tipo de cuestión social. De hecho, no ha tenido problema en abordar temas relacionados con la política, un ámbito del que suele hablar con naturalidad a pesar de las críticas que puede recibir por sus opiniones. El programa tiene como tradición preguntar a sus invitados a qué partido político votaron en las últimas elecciones y el escritor terminó sincerándose al respecto.

«No voté en las últimas, no me acuerdo por qué», comenzaba a decir sin desvelar el motivo por el que prefirió no ir a las urnas. Proseguía asegurando que en las próximas sí que votará, aunque no quiso desvelar el partido por el que se decantará. No obstante, sí que confesó que tiene claro que no votaría ni a Pedro Sánchez (PSOE) ni a Santiago Abascal (Vox). A pesar de ello, no tuvo inconveniente en reconocer que en un pasado sí que llegó a votar al líder socialista. «Yo a Sánchez sí que le he votado. Siempre he votado a Izquierda Unida y al PSOE. Y una vez, en las europeas primeras, a Podemos», confesaba, aunque destacaba que en cuanto «vio cómo respiraba, se dio cuenta de cómo era y se acabó». «Pedro Sánchez no es de izquierdas. No tiene ideologías ni escrúpulos», sentenciaba.

Juan del Val en el podcast ‘Ac2ality’. (Foto: YouTube)

Sobre su ideología, Juan del Val ha querido aprovechar su visita al podcast mencionado para explicar en qué hay que basarse para decir que una persona es de izquierdas o de derechas, algo que considera que tiene mucho que ver con la manera que se tiene de concebir el mundo. «Yo siempre he sido un poco más radical de izquierdas. Pero Nuria también es una persona de izquierdas. […] Ser de izquierdas o ser de derechas es algo probablemente mucho más simple. Independientemente del concepto de lo público, que eso sí está claro que tiene que ver con una ideología de izquierdas o de derechas, hay algo que tiene que ver con ser conservador o ser progresista», señalaba.

«Hay un ejemplo que podría ser muy interesante. No hace tanto, en España había un debate sobre el matrimonio homosexual. Que dos personas del mismo sexo se pudieran casar. Esto es un debate que está ya superado, pero en nuestro país ha habido muchísimos debates. El primero, el del divorcio, en el año 1981, después la despenalización del aborto y luego la maternidad subrogada. Son diferentes cosas que tienen que ver con lo ideológico. Con ser de izquierdas o ser de derechas», añadía.

Antes de concluir, Juan del Val comentaba que las personas conservadoras «suelen querer que las cosas no se muevan demasiado» y, desde luego, él mismo reconocía que era algo que no le representaba. Además, comentaba que, a pesar de lo que muchos pensaban, «ser de izquierdas va de la mano con ser crítico con el poder», algo con lo que sí empatizaba. «El conservador no es crítico y la izquierda no puede ser conformista», concluía.