María Angeles Grajal, ante la posibilidad de rehacer su vida: "No voy a encontrar otro igual"

María Ángeles Grajal ha recordado a su marido, Jaime Ostos, durante su paso por el rastrillo de Nuevo Futuro, y es que ella reconoce que todavía sigue teniéndole muy presente. «Estoy un poco sensible», ha confesado a los reporteros visiblemente emocionada. El torero fallecía en 2022 a los 90 años durante un viaje a Bogotá, Colombia, y en este tiempo nunca ha dejado de rendirle homenaje.

Teniendo en cuenta que se acercan unas fechas muy especiales, Grajal admite que ya no le gusta la Navidad. «Antes me encantaban, pero ahora… echo mucho de menos a Jaime, a mis padres», asegura. Del mismo modo, parece que ni siquiera se plantea rehacer su vida junto a otra persona. «Soy amiga de mucha gente, pero nunca me he planteado rehacer mi vida con otro hombre», apunta contundente. «Nunca voy a encontrar otro igual».

María Ángeles Grajal en el rastrillo de Nuevo Futuro. (Foto: Gtres)

La viuda de Jaime Ostos se emociona al recordarle

De hecho, siempre se ha deshecho en halagos hacia el torero, dejando claro que se caracterizaba por ser un hombre «muy honesto con todo el mundo». «Supersencillo, divertidísimo, generoso y muy cariñoso», le definía orgullosa. «Me decía todos los días que era la mujer de su vida».

Pese a la polémica que se generaba con la publicación de las memorias de Ostos el pasado marzo, ella no dudaba a la hora de seguir adelante y cumplir con la última voluntad de su marido. Un intenso repaso por la historia de uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Así, María Ángeles ha aprovechado para firmar unos cuantos ejemplares del libro durante su paso por el rastrillo fundado por la infanta Doña Pilar en 1968, -hermana mayor del Rey Juan Carlos-, y que ahora dirige su hija, Simoneta Gómez-Acebo.

María Ángeles Grajal y su hijo Jacobo Ostos durante la presentación de las memorias de Jaime Ostos. (Foto: Gtres)

Una oportunidad en la que Grajal también ha recordado la relación que su marido mantenía con la familia real. «Me parece muy interesante la historia que tiene, sobre todo cuando conoces a una persona tan bien como la conocía yo, pues te atrae mucho más el libro», ha comentado respecto a la obra de Juan Carlos I.

María Ángeles Grajal habla sobre su relación con el Rey Juan Carlos

«Jaime contaba historias con el rey de cuando eran cadetes», detalla. Además, ha explicado que era precisamente su pasión por la tauromaquia lo que les unía. «Me gustaría volver a encontrarme al rey emérito en los toros», asegura.

María Ángeles Grajal y Jaime Ostos. (Foto: Gtres)

«Don Juan Carlos en las distancias cortas es un señor mucho más atractivo. Como rey de España ha hecho una labor inmejorable. Es uno de los protagonistas de la transición y hay que darle ese mérito porque lo tiene. Como persona es encantador», ha elogiado al padre de Felipe VI.

En cuanto a las polémicas declaraciones que Don Juan Carlos ha hecho sobre Letizia o su relación con Corinna Larsen, Grajal considera que el emérito ha hecho «un gran ejercicio a la hora contar la verdad de su vida». «Se podría haber callado, e incluso habrá cosas que no ha querido compartir», considera. «Creo que ha sido una especie de reconciliación y también un ajuste de cuentas con ciertas personas».