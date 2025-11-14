Santi Cañizares y su novia Noemí se dan el ‘sí, quiero’ durante una romántica ceremonia

El 14 de noviembre de 2025 será una fecha que Santi Cañizares nunca podrá olvidar porque es el día que ha elegido para casarse con su novia, Noemí. Es la tercera vez que pasa por el altar, de hecho su última relación sentimental sorprendió bastante porque acababa de romper con su ex pareja. Sin embargo, el amor llamó a su puerta y no tuvo más remedio que dejarse llevar. Este camino de rosas le ha conducido hasta el altar, así que Valencia, la ciudad donde se ha celebrado el enlace, se ha vestido de gala para recibir a los enamorados.

Santi Cañizares anunció su matrimonio en el programa radiofónico de Juanma Castaño y no dio demasiados detalles porque Noemí es una persona anónima. Eso sí, dejó claro que era una mujer «extraordinaria» y que estaba completamente seguro de sus sentimientos, a pesar de que únicamente habían pasado unos meses desde la primera cita que tuvieron. Se conocieron a través de las redes sociales «como hace todo el mundo hoy en día» y no tardaron en darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro.

Un vestido sencillo y elegante

Cañizares y Noemí en su boda. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos indicado con anterioridad, la boda ha tenido lugar en Valencia y hasta allí se han desplazado los familiares y amigos de los contrayentes. Ha sido un evento íntimo, pero la pareja ha tenido un gesto con la prensa y ha salido para posar ante las cámaras de la agencia Gtres. Gracias al material al que hemos tenido acceso, podemos confirmar que Noemí iba muy acertada.

La novia ha apostado por un traje sencillo a la par que elegante, de palabra de honor, corte recto y una cola de tamaño medio. No llevaba velo y como complemento se ha puesto unos pendientes discretos. Su maquillaje cuadraba perfectamente con la naturalidad de su estilismo, así que todos se han dado cuenta de que ha entrado en la crónica social por la puerta grande.

La decisión de Cañizares

Cañizares en su boda. (Foto: Gtres)

Santi Cañizares pasó por varios equipos, pero vivió una de sus mejores épocas cuando jugaba en Valencia, así que no es de extrañar que haya elegido esta ciudad para casarse. También hay que tener en cuenta que Noemí es de Cataluña, concretamente de Calella de Palafrugell, por lo que su entorno únicamente tendrá que desplazarse unos kilómetros.

El protagonista de nuestra noticia no tiene por costumbre hablar de su vida privada, pero es consciente de que es un personaje público y sabe que todo el mundo va a comentar sus movimientos. Por eso, antes de que surgieran las especulaciones, anunció que tenía novia y que iba a casarse poco después de romper con su última pareja. «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», comentó al respecto. La espera ha sido corta y ya ha llegado el momento.

Dos ex mujeres y siete hijos

Cañizares y Noemí en su boda. (Foto: Gtres)

Como hemos explicado, Cañizares ha estado casado en dos ocasiones. Primero pronunció el «sí, quiero» para formalizar su historia de amor con Marina Conchello, con la que tuvo tres hijos. Con ella estuvo desde 1992 hasta 2007, pero terminaron separándose y adoptaron caminos diferentes por el bien de la familia que habían formado.

Con el paso del tiempo, el ex futbolista contrajo matrimonio con Mayte García. Con ella tuvo cuatro vástagos y compartieron más de una década de relación. Por desgracia, en 2018 afrontaron una terrible pérdida: la muerte del pequeño Santi, de cinco años. Estuvieron unidos hasta que se dieron cuenta de que lo mejor para ambos era emprender aventuras distintas.