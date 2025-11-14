Santiago Cañizares (55 años) se casa por tercera vez este 14 de noviembre en Valencia con Noemí, una joven catalana con la que empezó una relación sentimental el pasado mes de mayo. Una boda exprés que llega poco tiempo después de conocerse, aunque ambas partes están más que seguros del paso que van a dar.

Su historia de amor

Dicen que a la tercera va la vencida y Cañizares está dispuesto a que este enlace matrimonial sea para toda la vida. El ex guardameta del Valencia CF ha compartido en redes sociales a lo largo de estos seis meses su historia de amor con la de Calella de Palafrugell, con la que sintió un flechazo.

Como le ocurre a muchas parejas en el siglo XXI, Santi y Noemí se conocieron a través del universo 2.0. Fue precisamente Cañizares el que no tuvo problema alguno de contar cómo comenzó su historia de amor, breve pero intensa. «La conocí por Internet, como todo el mundo se conoce hoy en día», confesó en el programa de radio de Juanma Castaño.

El ex futbolista, además, sorprendió al anunciar su boda pocos meses después de conocer a la joven. «Me caso en un mes y medio con una extraordinaria mujer que se llama Noemí. Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», explicó Cañizares sobre su precipitado paso por el altar.

Santiago Cañizares y Mayte García se casaron en el 2008. (Foto: Gtres)

Solo unos meses antes de este anuncio, en un programa de Radio Marca, la actitud y la situación del ex marido de Mayte García, con la que tuvo cuatro hijos -y con la que afrontó la muerte de Santi, uno de sus descendientes, con tan solo cinco años-, era muy distinta. «He terminado mi relación con la que para mí era mi mujer. Estoy viviendo un momento muy duro. Las cosas del amor son muy difíciles. No sé ni qué voy a hacer hoy mismo porque esto te deja muy tocado», dijo.

Sin embargo, y a pesar del final de sus anteriores relaciones sentimentales, Cañizares está seguro que Noemí -con la que no contempla volver a ser padre- es la mujer de su vida y es por ello que este 14 de noviembre sellarán su historia de amor en una boda celebrada en Valencia, una ciudad muy importante para el ex deportista.

El motivo por el que no se casaría

Si por algo se caracteriza el ex guardameta del Valencia CF es por su gran sentido del humor. Es por ello que, días antes de su enlace matrimonial, bromeaba con la idea de no volver a pasar por el altar. En una entrevista en Tiempo de Juego, Cañizares respondió a la pregunta de si seguiría adelante con este paso en el que caso de que el actual propietario del club en el que estuvo diez años lo vendiera. «Sí, cancelaría mi boda si Peter Lim se fuera del Valencia. El matiz sería que Peter Lim dijera que va a vender el Valencia y esta es la apuesta, no que fuera una casualidad. Pero sí, haría una labor social y no me casaría si Peter Lim se fuera del Valencia», dijo.