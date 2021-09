Mayte García es una mamá soltera desde el pasado mes de junio. El verano daba sus primeros síntomas y los dos sorprendieron a todos al anunciar su separación tras 13 años juntos. Nada hacía presagiar que estaban pasando un mal momento puesto que de puertas para afuera transmitían la imagen de matrimonio unido y familia perfecta junto a sus hijos.

Romper con todo fue una decisión traumática, pero no es ningún secreto que ambos habían acusado el terrible mazazo de perder al pequeño Santi, y es que nunca se está preparado para afrontar la muerte de un hijo. Aunque en un principio se apoyaron el uno en el otro, poco a poco las diferencias fueron aflorando y la relación entre Mayte y Santiago. La separación pareció ser el único camino posible.

Que nadie espere enemistad ni malas palabras. Desde que pusieron punto y final a su historia de amor, el principal objetivo de ambos ha sido, es y será el bienestar de sus tres hijos, y por ellos y por el amor que se tienen han conseguido que su divorcio no sea traumático para ninguno. Esto se ha podido comprobar durante la última aparición pública de Mayte García.

La exmujer de Santiago Cañizares se ha dejado ver en la presentación de la nueva marca de vinos, Matteo. Allí valoró algunos aspectos pertenecientes a su vida privada y también de su ocupación actual. Desde que el matrimonio que formaba ella y Santiago Cañizares perdió a su hijo Santi, a los 5 años, tras una larga y dura enfermedad, Mayte está volcada en ayudar a los que como ella pasan por este tipo de desgracias.

Mayte García se dirige a los micrófonos para lanzar un mensaje claro: «Juntos o separados, vamos a ser siempre una familia». Lo ideal es que sus hijos no sufran lo más mínimo: «Los padres somos el ejemplo para los hijos y cuando ven tranquilidad están en paz (..) los niños disfrutan de Santi y de mí, ya sea juntos o separados», dice. Esta gran madurez es fruto de su experiencia personal: «Somos una familia unida y somos personas fuertes que hemos pasado situaciones complicadas y eso te hace crecer como persona».

La pareja elaboró un sentido texto para comunicar públicamente su ruptura: «Tanto Santi como yo, queremos comunicaros que estamos pasando por un proceso de separación. Por el respeto, cariño, y apoyo que nos habéis profesado sobre todo en los momentos duros, nos sentimos en la obligación de ser nosotros quien os lo transmitamos. Hemos intentado ser un ejemplo para nuestros hijos, familia y amigos. Y es nuestro objetivo tratar de seguir siéndolo. Os pedimos máximo respeto, porque lo importante en estos casos, es evitar el sufrimiento de los más pequeños. Un fuerte abrazo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Cañizares 🇪🇸 (@santicanizares)

Ahora, pocos meses después, Mayte da una lección de cómo acabar bien un matrimonio, hablando de su exmarido en términos cariñosos: «Le deseo lo mejor y que sea muy feliz porque los dos nos los merecemos». Descarta una posible reconciliación, pero mantiene que siempre estarán unidos por sus hijos. Sorprende al asegurar que, tras haber visto las vueltas y lo caprichosa que es la vida, no descarta volver a enamorarse: «La vida te sorprende, tuve 4 hijos, la vida me quito uno, como voy a decir que no estoy abierta al amor» ¿Será pronto?