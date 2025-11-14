Laura Ponte formó parte de la Familia Real durante años a raíz de su matrimonio con Beltrán Gómez-Acebo, hijo de la infanta doña Pilar y primo del Rey Felipe VI. Sin embargo, después de casi una década de amor, la pareja decidió tomar caminos por separado tras tener a sus dos únicos hijos en común, los mellizos Laura y Luis Felipe.

Desde entonces, la modelo siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano en lo que respecta a las cuestiones reales. De hecho, nunca se ha pronunciado sobre ningún escándalo que ha salpicado a la corona. Hasta ahora, que en medio del revuelo que ha ocasionado la publicación de las memorias de Juan Carlos I, tituladas Reconciliación, Ponte ha querido salir en defensa del Rey emérito. Un gesto que, como no podía ser de otra manera, ha sorprendido a propios y extraños al romper con su normal no escrita.

Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo el día de su boda. (Foto: Gtres)

«No he leído nada de las memorias de don Juan Carlos. No está en mi horizonte el leerlas cuando se publiquen en España, pero si es algo que llega y de repente es casual, pues tal vez. No sé», comenzaba a decir durante su presencia en los Premios Telva Moda celebrados en Madrid, el pasado 13 de noviembre.

Sin querer entrar en detalles sobre el contenido de la polémica autobiografía, Ponte sí que quiso salir en defensa del Rey emérito para destacar el importante papel que cumplió como Jefe de Estado durante casi 40 años. «Creo que ha sido un hombre importante en nuestra transición. Y es que así es. Se le debe un respeto, olvidando todo lo demás. Tuvo un papel vital para que hoy vivamos en un estado democrático. Y luego ya entran otras historias. Pero eso hay que reconocerlo. Y es innegable», sentenciaba.

Laura Ponte en los Premios Telva Moda. (Foto: Gtres)

En las páginas de sus memorias, don Juan Carlos reitera en varias ocasiones su deseo de volver a España. Y es que cabe recordar que se encuentra residiendo en Abu Dabi desde el pasado 2020. Su intención de regresar al país que reinó es algo que Laura Ponte ha confesado que entiende. «Yo puedo entender que quiera venirse a vivir a España porque está aquí su familia. Y también por todo lo que construyó aquí. Pero bueno, para eso existe la justicia y una serie de herramientas que tenemos para que gestionen este tipo de situaciones. Y yo ahí no tengo ni voz ni voto de momento», señalaba.

Antes de concluir, los reporteros quisieron aprovechar la oportunidad para preguntar a Laura sobre su opinión acerca de las críticas que ha recibido la Reina Letizia por parte de su suegro en las páginas de su autobiografía, el cual asegura que su llegada «rompió por completo la cohesión familiar». Unas polémicas declaraciones de las que Ponte ha preferido no pronunciarse, limitándose a destacar la labor de la esposa del monarca en sus actos institucionales. «A mí me parece que la Reina Letizia es una mujer que está dando voz a mucha problemática y a muchas cuestiones. Es inteligente y sabe comunicar, algo que es importantísimo. Y está haciendo un trabajo increíble y está acompañando muy bien al rey. No tengo nada más que decir que eso», concluía.