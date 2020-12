La lista de la compra ya es una realidad en estos tiempos que corren antes de Navidad. Buscamos los mejores productos e ingredientes para conseguir un menú que se convierta casi en Histórico. Con el pijama o el chándal se puede caer en la tentación de hacer una sobremesa en el sofá de las que se conviertan en históricas. Antes de ponernos frente a una mesa de postres de Navidad debemos tener en cuenta qué estamos comiendo y qué consecuencias puede tener para nuestra dieta. Estos dulces te harán comer con menos remordimientos y puede que hasta te sorprendes, toma nota de los que te puedes permitir con más ganas o hacerte el trocito más grande para disfrutarlo por todo lo alto.

La sorprendente lista de postres de Navidad que menos engordan

Antes de ponernos manos a la obra a escoger el menú de Navidad, debemos tener en cuenta que se recomienda ingerir una medía de 1.500 a 2.500 calorías por día. En estas fechas los números son muy distintos, aunque mejor estar cerca de ellos que lejos. Se puede crear un menú adecuada teniendo en cuenta los ingredientes, pero también las proporciones. El peligro de los postres de Navidad está en las cantidades. Aunque son productos contundentes, el frío hace que apetezca más y más, estando en casa el peligro es mayor y el sedentarismo de estas fechas con toques de queda puede ser aún peor.

El roscón es el dulce con menos calorías. Mientras lees está frase recuerdas el relleno de nata o crema y la esponjosidad de una masa que destaca. Son unas 300 calorías cada 100 gramos dependiendo del relleno elegido. Nos podemos permitir ese trocito de rigor con el café con sacarina. Todos los postres que sean caseros son siempre buenas opciones, al igual que un bizcocho o un plum cake, nos los podemos permitir sin remordimientos.

El panettone ocupa el segundo lugar. Aunque parezca sorprendente le pasa igual que el roscón, se trata de una masa dulce que a pesar de estar elaborado con un punto mantecoso es igual de ‘saludable’. Las calorías no se pueden esconder, son más de 300, pero el sabor y la alegría merecerá la pena. Se pueden eliminar algunas calorías si se hace en casa y se controlan las cantidades, dependerá del tiempo que tengamos y de las ganas de disfrutarlo.

Las rosquillas fritas cierran este pódium de dulces con ‘menos’ calorías. Aunque parezca sorprendente, las abuelas de medio país tenían razón. Dependiendo de la zona geográfica, la tradición de levantarse el día de Navidad con un desayuno contundente está presente y se alarga hasta el mediodía. Además de los regalos, la ilusión de oler las rosquillas o las pastas fritas era otra historia. Se pueden comer sin miedo, escurriendo bien el aceite y con el rebozado de azúcar al mínimo.

El polvorón, turrón y mazapán mejor comerlos con moderación

En la otra parte de estos postres navideños están los polvorones, aunque cerremos los ojos y nos dejamos seducir por ese sabor almendrado con toques de limón o de chocolate, es grasa pura. Con unas 500 calorías por cada polvorón que prácticamente nos cabe en la boca, ponerse en el sofá a comer, solo 2 de estas delicias ya tiran por tierra todo lo que nos hemos esforzado las semanas anteriores.

El turrón es el otro gran enemigo, en especial algunas variedades más o menos contundentes. Para evitar pasarse con las calorías, se pueden hacer en casa y disfrutar de su sabor y buenas propiedades sin miedo a nada. La cantidad de almendras o de frutos secos es considerable, pero son siempre bienvenidos en pequeñas cantidades.

El mazapán tiene 503 calorías, es un dulce un tanto vicioso, cuando no nos hemos dado cuenta ya hemos comido media caja, hablando y charlando tranquilamente. Es una delicia de estas fechas que podemos encontrar en versión sin azúcar o hacer en casa para evitar que tengamos demasiadas calorías en el computo diario.

Navidad no es época de contar calorías, pero en este 2020 tan atípico, debemos tener en cuenta que el sedentarismo es nuestro gran enemigo. Hay que mantener la actividad, después de comer salir a caminar o correr. Compensar las comidas al día siguiente y moviéndonos lo máximo posible. El peligro de estas Navidades estará en la tristeza de no poder hacer fiestas y en el hecho de tener que quedarse en casa. No se podrá salir con el toque de queda a unas horas.

Los dulces son el enemigo, pero tampoco debemos renunciar a ellos, sabiendo los que tienen más y menos calorías, organizarse es la clave para evitar comer demasiado. Podemos disfrutar de esta maravilla con alegría, sin pasarnos en las cantidades y comiendo lo justo. Moderarnos estos días es un acierto que nos quitará más de un dolor de cabeza en los días que están por llegar. Come los postres que desees, prueba un poco de cada, disfruta en la medida de lo posible de estas fiestas.