Todas necesitamos un complemento en el que nos quepa de todo para llevar encima. Es el caso del nuevo bolso de Bimba y Lola que arrasa.

Hace magia porque es de calidad y amplio, así llevas desde el ordenador, al móvil, maquillaje, tus documentos y más. te contamos todo lo que debes saber de él.

El nuevo bolso de Bimba y Lola

Es el shopper M nylon negro, un modelo de tamaño mediano con cierre de cremallera, asa de mano y asa de hombro. El exterior está personalizado con Logo Chimo esmaltado y lleva una calidad suprema por sus materiales y trabajo de diseño. Es irresistible y lo vas a querer en todo tipo de momentos y para cualquier situación, especialmente a diario cuando debes meter un montón de cosas en su interior.

Entre las señas que avanza Bimba y Lola en su web sobre este bolso es la elaboración soft, de cierre de cremallera, con asa de hombro y asa de mano, bolsillo interior plano, interior con etiqueta logotipada, con acabado metálico plateado e incluye bolsa protectora para mayor detalle.

Está confeccionado en exterior: 100% Poliamida y el forro es de 100% Poliamida.

Cómo cuidarlo

Si tienes una prenda o accesorio, vas a querer que te dure en el tiempo. entonces es importante cuidarlo correctamente. En este caso, el bolso shopper no deberá lavarse, no usar lejía, no limpiar en seco, no secar en secadora y no planchar.

Sus medidas aproximadas, para que tengas una referencia, son: 36 x 27 x 14 cm, verás que te cabe de todo. Vamos, un bolso que no debes dejar pasar.

Looks para llevar este bolso

Realmente va perfecto con todo aquello que tienes. Desde Bimba y Lola recomiendan que se lleva con pantalones negros anchos, botas, deportivas, con chaqueta larga de piel y los tops de colores que quieras.

Pero vas con blazer y entonces es fantástico. Lo llevas en la oficina, con las prendas más cómodas, además de en fiestas con tu vestido favorito o la falda que puedes ponerte a juego. Al ser de color negro, entonces siempre lo podrás llevar a todos lados.

Dónde se compra

Este bolso tienen un precio de 155 euros y lo puedes comprar directamente en la web de Bimba y Lola, así tienes un bolso funcional que te llega a casa en nada y puedes por fin llevar todo lo necesario de un lugar a otro. ¡Lo compras en este momento!