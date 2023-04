Esta falda blanca con bordados de Sfera es una locura

En los días más calurosos del año, una falda puede ser la mejor opción para pasear con tus amigas o salir a hacer las compras. Basta echarle un vistazo al catálogo actual de Sfera para encontrar varios modelos que se ajustan a dicho diseño y características. Probablemente uno de los más curiosos es el de esta bonita falda blanca con bordados de Sfera, con un llamativo bordado de piñas, ideal para primavera y verano.

Disponible sólo en tallas S y M, esta falda es perfecta para llevarla con una camiseta lisa ya que acaparará todas las miradas. Siempre han sabido destacarse los estampados florales durante esta época, y su bordado de piña logra ese mismo efecto.

Es perfecta con una blusa del mismo tejido y diseño, que también lleva el bordado con piñas y que con la falda crea un conjunto ideal para el verano. Si no tienes las prendas que te pondrás este verano, ya estás tardando porque seguro que te encantará.

Así es la falda blanca con bordados de Sfera

Una prenda agradable al tacto

De color blanco, como resultado de la combinación de 85% algodón y 15% lino, ésta es una prenda sumamente agradable al tacto que podrás lucir en todo tipo de eventos – incluyendo los formales- sin importar cuánto se alarguen porque nunca va a molestarte.

En cuanto a los cuidados, puedes lavarla en lavadora pero a un máximo de 30° C y en ciclos de centrifugado cortos, como así también plancharla a un máximo de 110° C. No debes usar lejía ni blanqueador, ya que ambos podrían arruinar sus materiales.

¿Cuánto cuesta esta falda?

El precio del producto en cuestión es de sólo 25,99 euros, por lo que es una inversión que bien vale la pena estos días. Asimismo, la recogida en las tiendas de Sfera es gratis por lo que no tendrás que pagar más si esperas que llegue a una de ellas.

Si nos detenemos en las devoluciones, dispones de un plazo de 30 días para devolver el artículo a través de dos modalidades. Primero, en la misma tienda en la que recogiste el paquete o por medio de alguno de los puntos de venta de El Corte Inglés. Segundo, por medio de su servicio de Atención al Cliente, llamando al 900 535 114 para coordinar la devolución de la falda.

Lo mejor es poder comprarla online porque es una web segura y rápida para realizar este tipo de transacciones. Así que ya puedes comprar la falda y lucirla durante este verano.