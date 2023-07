Elegantes y pegan con todo: ficha las sandalias planas de Pikolinos que no te vas a quitar este verano

Encontrar unas sandalias cómodas, elegantes, versátiles y, encima, en rebajas, no es nada sencillo. Pero Pikolinos siempre sabe muy bien lo que necesitamos, y en esta ocasión ha acertado de pleno con unas sandalias planas absolutamente maravillosas para los meses de buen tiempo.

Las sandalias rebajadas de Pikolinos

Confeccionadas en 100% piel vacuno, son de color marrón barandy y nos ofrecen la comodidad que todas buscamos en nuestros looks diarios. La piel natural es un material muy poroso, lo que reduce la sudoración del pie, algo súper importante en verano. Esto también reduce la probabilidad de que aparezcan hongos, así como las molestas rozaduras.

Directamente relacionado con lo anterior, la piel natural también tiene una gran capacidad absorbente. Por lo tanto, estas sandalias de las rebajas de Pikolinos absorben buena parte del sudor, reduciendo la humedad y aportando sensación de frescura.

Si a esto le sumamos la plantilla acolchada y el cierre con tira y hebilla, tenemos como resultado unas sandalias que no pueden ser más cómodas. Además, tienen tacón de 1,5 centímetros de altura. No dejan de ser unas sandalias planas, pero con ellas el pie no va a ras de suelo.

En lo que respecta al diseño, son unas sandalias que quedan bien con todo, así que solucionarán nuestros problemas estilísticos de aquí a septiembre. Si buscamos un look fresco, cómodo y a la última para ir a la oficina, podemos elegir un vestido de estilo boho con detalle de volantes y escote barco. Una prenda que esta temporada se lleva muchísimo y que sienta realmente bien.

También podemos apostar por un conjunto pijamero de camisa o camiseta y pantalón corto. Este tipo de conjuntos se caracterizan por tener un tejido holgado, así que son muy favorecedores porque no marcan nada y, además, son excelentes para no pasar nada de calor. Con uno de estos conjuntos y las sandalias de Pikolinos tendremos el look perfecto para hacer turismo durante nuestras vacaciones.

El tejido denim es una de las tendencias más virales del momento, así que también podemos elegir una falda vaquera de largo midi con detalle de abertura frontal y, para la pare superior, un top blanco con algún detalle especial, como el bordado suizo.

Las sandalias están disponibles en la tienda online de Pikolinos en rebajas por 62,95 euros en lugar de 69,95 euros, desde el número 36 hasta el 41. Las opiniones que hay sobre ellas son fabulosas: «Sandalias cómodas y muy bonitas».