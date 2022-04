El ‘efecto Leonor’ vuelve a la carga de la mano de esta blusa de estilo ucraniano ‘low cost’

Es innegable el exquisito gusto estilístico de la Reina Letizia. Siempre que tiene ocasión, la consorte luce una serie de atuendos con los que demuestra estar al tanto de las tendencias de moda, algo que sus hijas han calcado, convirtiéndose en it girls capaces de agotar todas y cada una de las prendas que lucen en los actos públicos a los que acuden.

La última en seguir los pasos de la esposa del Rey Felipe ha sido su primogénita. Fue durante el Sábado Santo cuando la Princesa Leonor aprovechó sus vacaciones escolares para visitar un centro de refugiados ucranianos en Madrid junto al resto de la Familia Real. Una ocasión de lo más especial en la que llamó especialmente la atención la presencia de la heredera al trono, tanto por la gran cantidad de tiempo que había permanecido alejada de su tierra natal, como por el acertadísimo outfit que escogió para la cita y que ha resultado ser todo un fenómeno de ventas, indicando así que el “efecto Leonor” está cada vez más presente dentro de nuestras fronteras.

El look en cuestión estuvo compuesto por una blusa de Sfera blanca con bordados en negro, un diseño ideal con el que ha brindado apoyo a Ucrania, teniendo en cuenta que la tradicional camisa sorochka cuenta con un estampado muy similar al de la marca de moda mencionada. Este cuerpo cuenta con mangas abullonadas y cuello caja ribeteado, unos detalles que lo hacen único y especial y que no ha pasado por alto la Princesa ni sus seguidoras, que tan solo han tardado unos días en agotar esta prenda, que hasta hace una semana podría encontrarse disponible tanto en página web como en tienda física por tan solo 25,99 euros.

Aunque son muchas las combinaciones que se pueden hacer con esta blusa, Leonor optó por conjuntarla con un pantalón chino negro y unas bailarinas con una cinta en el empeine. Y para dar el máximo protagonismo a la prenda, la Princesa se decantó por un semi recogido con el que dejaba ver gran parte del cuerpo y su rostro, llamando especialmente la atención la nueva perforación que lucía en una de sus orejas, al igual que su madre.

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que Leonor ha conseguido agotar existencias de una de sus prendas. Fue el pasado verano cuando, en su visita a Palma de Mallorca, la hija mayor de los Reyes acudía al Club Náutico de Palma enfundada en un vestido de manga sisa con estampado de flores, pliegues en la zona del top y falda de volantes. Unos detalles que marcaban la figura de la joven y le daban un toque a su look final mucho más favorecedor, algo de lo que se percataron algunas clientas de Zara, haciéndose con este diseño por tan solo 29,95 euros y convirtiéndolo en un must have de la época estival, tanto para llevarlo con alpargatas o con cualquier sandalia plana típica de la fecha.