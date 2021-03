Día del Padre: 5 regalos perfectos por menos de 30 euros para cada tipo de padre

No hay dos personas con el mismo gusto, por eso te mostramos una selección de regalos para que aciertes como nunca en el regalo a tu padre.

Los padres vuelven a ser los protagonistas en este viernes tan especial en el que se les rinde homenaje con motivo del Día del Padre. Una fecha festiva en varias comunidades autónomas que si bien permite más opciones que la del año pasado, tampoco da la posibilidad de hacer grandes fiestas. Aún así, aunque sea a distancia, hay algo que se puede hacer: enviar un regalo que les haga emocionarse. En el mercado hay una gran variedad de opciones, tantas como tipos de padres. Para saber qué regalo puede encajar mejor para tu padre, te desvelamos 5 opciones que seguro te encantarán.

Tecnológico

En los últimos años los productos tecnológicos son una de las opciones más socorridas y es que existen tantas posibilidades que se pueden elegir no solo para el Día del Padre, también para cumpleaños o peticiones a los Reyes Magos. Si tu padre es de los que les encantan la tecnología y tiene el siempre el móvil en la mano, la mejor opción es una power bank, es decir, una batería portátil, para que siempre tenga carga en su dispositivo favorito, ya sea el teléfono móvil, la tablet o la consola. Esta es de la marca Talius, está a la venta en El Corte Inglés y tiene una gran capacidad de 20.000 mAh, que permite recargar hasta 8 veces el smartphone. Además tiene dos salidas USB para poder conectar dos dispositivos a la vez.

Cocinillas

No, no se trata de regalarle una sartén o un juego de cuchillos –lo que también sería una gran idea-, sino de las herramientas necesarias para que se pueda convertir en un auténtico chef. La solución la tiene Pepe Rodríguez, uno de los mejores cocineros de España, jurado de MasterChef y ganador de una Estrella Michelin. ¿Cómo? De la mano de su ‘kit para arroz’ con el que se puede preparar una auténtica paella con el que dejar a todo el mundo con la boca abierta. A la venta en Amazon, este producto cuenta de una lata con el ‘preparado’ y una bolsa de arroz con la cantidad justa para 2 o 3 raciones y por solo 15’99 euros.

Deportista

El confinamiento ha demostrado que se puede hacer deporte y seguir en forma a pesar de no poder salir a la calle o a un centro deportivo. Pero esto no significa que no se puedan incorporar a la rutina complementos tan de moda como las pulseras de actividad. Decathlon tiene a la venta una que puede convertirse en el regalo perfecto y es que además de un buen precio, de 29’99 euros, lo tiene todo para practicar deporte y medir las actividades diarias: mide los pasos, la distancia, las calorías e incluso el sueño para saber si el descanso es óptimo.

Cultural

Los conciertos todavía no han llegado al nivel de hace poco más de un año, por eso son muchos los que han optado por otra manera de disfrutar de la música: los vinilos. Estos grandes discos vuelven a estar de moda y se convierten en una opción perfecta para regalar a esos padres que echan de menos disfrutar de un buen directo. Hay muchas opciones en el mercado, pero una manera de acercar es confiar en Ennio Morricone, uno de los grandes compositores de bandas sonoras, que se recogen en el vinilo ‘Morricone 60’, perfecto para revivir esos momentos de cine y música a partes iguales. ¿Su precio? 29’42 en Amazon.

Presumido

Cada vez son más los hombres que apuestan por dedicarse unos minutos al día y utilizar productos de belleza. Si tu padre es de esos, la firma de cosmética Rituals es tu solución y es que tiene un set de viaje de su colección ‘The ritual of samurai’ con los artículos esenciales para el hombre. Un gel de ducha en espuma, un espray antitranspirante, una espuma de afeitado y una crema facial antiedad que vienen en un práctico neceser transparente para llevarlo todo ordenado, y todo por menos de 30 euros.