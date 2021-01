Este 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta, una jornada que ha tomado relevancia en medio mundo porque cada vez son más las personas que se animan a cocinarla. Durante estos días las redes nos regalan fotos, recetas y nuevas creaciones con el fin de aportar nuestro granito de arena a este día gastronómico día de la croqueta.

Además y según comenta Orlando, fue uno de los platos más cocinados durante el confinamiento, cuando muchos descubrieron la cocina y sus múltiples recetas. Y es que las croquetas son todo símbolo culinario de nuestro país, y junto a la paella y las pizzas, fueron la receta estrella en los hogares españoles durante el confinamiento.

Las croquetas más tradicionales

Según el estudio `Auge de la cocina en casa´ realizado por Orlando, las croquetas más tradicionales suelen ser de jamón y de cocido, aprovechando las sobras de la carne que quedan de los guisos, cocidos o asados.

La receta de siempre se ha versionado en todos los rincones del mundo y en la actualidad podemos encontrar croquetas de todo tipo, desde las de siempre (jamón o pollo) a otras mucho más elaboradas como la de foie, de rabo de toro, de atún, de espinacas, de morcilla. Orlando tiene su propia, la croqueta de boletus y tomate frito.

Origen francés y otros

Según Thermomix, a pesar de su origen francés, uno de los platos por excelencia de la cocina española y, sin duda, uno de los preferidos por niños y adultos. Y llegó a España como una receta de la llamada cocina de aprovechamiento y entonces se usaban los restos de carne de guisos y pucheros, y el empanado tan famosos se solía hacer con el pan sobrante.

Para conseguir una bien jugosa y perfecta, en el día de la croqueta, es importante usar la misma cantidad de harina que de mantequilla -entre 120 y 160 gramos por litro de leche- para lograr una masa homogénea.

Esta se trabaja al fuego para que quede melosa y evitar grumos. Luego dejamos tostar la harina y luego para el rebozado de tres capas para que no se abran debemos usar pan rallado, huevo y pan rallado nuevamente.

Según recomienda Thermomix, hay que usar la freidora o una cazuela para llenarlas de aceite y se introducen cuando el aceite alcance 175ºC.

Así que si no te sale bien es que has tenido alguno de estos problemas: el aceite no estaba tan caliente como debería, nos hemos pasado con el empanado, la bechamel ha estado más líquida, no lo hemos cocinado a una temperatura estable.

¿Dónde comer buenas croquetas?

Fusión de sabores

En el restaurante El Hombre Pez, en Madrid, encontramos como entrantes las croquetas melosas de bacalao con jengibre, crujiente de arroz, mahonesa de ajo asado y polvo de kikos tostados al tandoori. La fusión de sabores se detecta en los ingredientes y la elaboración, bacalao y mahonesa de ajo asado con producto fresco de primera calidad del norte y el toque indio, por el jengibre y el horno al tandoori.

Boletus, jamón ibérico

Nada mejor que una buena croqueta de jamón ibérico. Por esto en La Sagrada Fábrica, de Madrid, tienen croquetas de pollo, jamón ibérico o de boletus. Por ocho euros, tendrás un mix de todas ellas para maridar con la cerveza que prefieras, si bien te recomendamos la Winter Ale, la especial de invierno de La Sagra con aroma de anís y miel, una tostada de toque caramelizado y dulzón que servirá de contrapunto al de las croquetas, que destacan por su cremosidad y suavidad en boca.

Un delivery con croquetas incluidas

El restaurante Windsor, de Barcelona, ofrece su Menú Tradicions, así como una carta de sus platos emblemáticos adicionales en formato take-away y delivery. Y este puede llevar xató, macarrones gratinados, la coca de recapte, los buñuelos de bacalao, las croquetas, los calamares a la romana, la tortilla de samfaina, etc. ¡Celebra el día de la croqueta!

Conos de croquetas para llevar

En Desengaño 13 apuestan por la comida para llevar, con un divertido formato para que algunos platos se puedan comer fácilmente: los conos. Como el de croquetas y uva tinta, el de trigueros con jamón ibérico, los de patatas fritas con mojo picón o de bastones de verdura en tempura.

La especialidad en croquetas

En Solo de Croquetas, hay multitud de estos alimentos. Entre las de carne, las tienen de cachopo, de callos, de picadillo de chorizo y hasta de cocido montañés. De pescado destacan las de paella de marisco, bacalao al ajoarriero o de txipirones en su tinta, mientras que las de queso ofrecen un sabor y aroma inigualable como las de rulo de cabra con pimiento caramelizado o de provolone con tomate seco y oregano.

También tienen croquetas veganas, sin lactosa, sin gluten, una vegetariana como la de boletus con trufa y hasta croquetas dulces con sabor a tiramisú, crema catalana, oreo con chocolate blanco, cheesecake de mango o frambuesa y brownie o arroz con leche. ¡El mundo de la croqueta!