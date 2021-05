Es muy común a partir de los 30 ya que muchas mujeres empiezan a sentir que necesitan un cambio de look más acorde con su personalidad actual y se plantean firmemente ese paso por la peluquería. Pero, debes hacerlo bien, así que destierra estos looks capilares si no quieres parecer más mayor.

Porque sí, nuestro peinado tiene el poder de sumarnos años o quitárnoslos y por ello es importante que tengas en mente qué efecto tienen tanto el que llevas ahora como el que estás pensando en hacerte.

¿Quieres descubrirlo? Pues sigue leyendo porque a continuación te desaconsejamos tres estilos de looks capilares que no te conviene nada llevar.

¿Qué cortes y peinados es mejor evitar?

Estilismos poco naturales

Unas ondas muy marcadas, unos tirabuzones exagerados, un recogido demasiado formal, muy repeinado o elaborado (todavía más si incluye con volumen en la parte trasera o si se hace evidente el exceso de laca), una coleta postiza con demasiada cantidad de cabello… ¡todos ellos le sumarán años a tu rostro!

Así que te conviene evitarlos y apostar por peinados más desenfadados y juveniles en los que no parezca que te has pasado horas para conseguirlos.

Colores situados en los extremos

De la misma forma que un rubio demasiado oxigenado te hará parecer mayor (por lo que si quieres una tonalidad suave te recomendamos unas mechas claras sobre una base castaña o un color más parecido al cobrizo), un tinte demasiado oscuro endurecerá los rasgos de tu rostro contribuyendo a marcar más tanto tus facciones como las pequeñas líneas de expresión que puedas tener.

Entonces recomendamos que busques colores que te favorezcan según el subtono de tu piel y escoge siempre colores que parezcan naturales en ti.

Volúmenes exagerados

Aunque a veces pueden parecer una buena opción que disimula la pérdida de cabello o la falta de grosor en este, lo cierto es que los cardados y los tupés eran la tendencia favorita de nuestras abuelas.

Así que por mucho que nos gusten estos estilos en looks cinematográficos o en modelos para el día a día lo mejor es arreglar un poco el cabello con algún semi-recogido de manera que nuestra melena quede equilibrada con nuestro rostro, sin robarle protagonismo a la piel o a los ojos.