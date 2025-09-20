Desde que uso este truco casero para tener las cejas perfectas le he dicho adiós al microblanding
Las cejas no solo enmarcan la mirada, también tienen el poder de transformar por completo la expresión del rostro. Unas cejas bien cuidadas pueden suavizar los rasgos, realzar la belleza natural y hasta rejuvenecer el rostro. Por eso, mantenerlas definidas, sanas y pobladas se ha convertido en una prioridad dentro de la rutina de belleza. Más allá de las técnicas profesionales, existen trucos naturales que pueden ayudarte a conseguir unas cejas perfectas desde casa.
Existen diferentes tipos de cejas: arqueadas, planas, redondeadas, en forma de “S” o angulosas. Cada tipo aporta una expresión distinta al rostro y conocer cuál es el ideal para ti depende de tu forma de cara. Pero más allá del diseño, el cuidado natural de las cejas perfectas puede marcar la diferencia. Entre los mejores trucos caseros, Victoria Moradell, Formuladora Cosmética destaca una mezcla de cacao puro en polvo y carbón activado, ideal para rellenar cejas de forma natural y darles volumen visual. Otro remedio eficaz es aplicar aloe vera, un aliado poderoso gracias a sus propiedades hidratantes y regeneradoras. Todos estos ingredientes son fáciles de usar y aportan beneficios reales. Prepararlos y aplicarlos en casa es sencillo y seguro, lo que los convierte en una excelente alternativa natural para lucir unas cejas más pobladas, definidas y saludables.
Cómo mantener unas cejas perfectas
Los diversos tipos de cejas según la forma del rostro
Cada persona tiene un tipo diferente, y conocer su forma ayuda a definir la que más favorece según la estructura facial. Algunos de los estilos más comunes son:
- Cejas arqueadas: aportan elegancia y agrandan visualmente los ojos.
- Cejas planas: suavizan las facciones, ideales para rostros alargados.
- Cejas redondeadas: añaden dulzura y armonía al rostro.
- Cejas angulosas: dan un efecto lifting y firmeza a la mirada.
- Cejas pobladas: naturales y en tendencia, dan carácter al rostro.
Los mejores trucos naturales para tener cejas perfectas
Cacao puro en polvo y carbón activado
Esta mezcla es ideal para rellenar cejas de forma natural y crear un efecto sombreado sutil.
Hidrolato de romero
Estimula el crecimiento del vello, activa la circulación y fortalece el folículo piloso.
Aloe vera
«Estimula el crecimiento de las cejas y favorece la circulación en los folículos pilosos. Además, reduce la caída del pelo aportando vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento. Si el aloe es gel comercial, además ayudará a peina y fijar tus cejas», explica Victoria Moradell.
Aceite de ricino
Uno de los remedios más populares para lograr cejas más densas y gruesas.
Aceite de coco y aceite de almendras
Combinación perfecta para nutrir, proteger y estimular el crecimiento del vello.
Yema de huevo
Rica en proteínas, ayuda a fortalecer el pelo débil y quebradizo de las cejas.
Té verde
Estimula la circulación sanguínea y aporta antioxidantes que favorecen el crecimiento.
¿Cómo preparar y aplicar estos trucos? Paso a paso
Cacao + carbón activado
Ingredientes:
1 cucharadita de cacao puro en polvo + ½ cucharadita de carbón activado.
Paso a paso:
Mezcla hasta obtener una pasta uniforme.
Aplicación: aplica con un pincel angular en las zonas poco pobladas. Retira con agua al final del día.
Hidrolato de romero
Paso a paso:
No necesita preparación, ya que se compra listo.
Aplicación: Rocía sobre las cejas cada noche y masajea suavemente.
Aloe vera
Paso a paso:
Extrae el gel de una hoja de aloe natural.
Aplicación: pon sobre las cejas antes de dormir. Deja actuar toda la noche.
Aceite de ricino
Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad con un hisopo o cepillo de cejas limpio. Usa a diario.
Aceite de coco + aceite de almendras
Paso a paso:
Mezcla cantidades iguales.
Aplicación: aplicar todas las noches, deja actuar y retira por la mañana.
Yema de huevo
Paso a paso:
Bate la yema y aplica con un bastoncillo.
Aplicación: deja actuar 15 minutos y enjuaga con agua tibia.
Té verde
Paso a paso:
Prepara una infusión y deja enfriar.
Aplicación: aplica con un algodón empapado sobre las cejas.
Consejos y recomendaciones para unas cejas perfectas
Para que estos trucos sean realmente efectivos, sigue estas recomendaciones:
- Evita depilar en exceso: respeta la forma natural de tus cejas.
- Usa un cepillo de cejas: peinarlas diariamente estimula el crecimiento.
- No arranques tus canas: pueden debilitar el folículo.
- Exfolia suavemente: una vez por semana para eliminar células muertas.
- No uses productos agresivos: evita tintes o químicos que puedan dañar el vello.
- Consulta con un especialista: si tienes cejas muy finas o con zonas sin vello, un dermatólogo puede orientarte.
Hábitos complementarios para mantener tus cejas perfectas y saludables
Además de los tratamientos naturales, hay algunos hábitos que fortalecen el crecimiento y la salud del vello en las cejas:
- Alimentación equilibrada: una dieta rica en vitaminas A, C, E, biotina y omega 3 fortalece el crecimiento capilar.
- Hidratación diaria: bebe al menos 2 litros de agua al día.
- Evita el estrés: el estrés prolongado puede provocar caída del vello, incluyendo el de las cejas.
- Dormir bien: el descanso adecuado favorece la regeneración celular.
- No maquilles en exceso: el uso diario de lápices o pomadas sin desmaquillar correctamente puede debilitar el vello.