Desde que uso este truco casero para tener las cejas perfectas le he dicho adiós al microblanding

Las cejas no solo enmarcan la mirada, también tienen el poder de transformar por completo la expresión del rostro. Unas cejas bien cuidadas pueden suavizar los rasgos, realzar la belleza natural y hasta rejuvenecer el rostro. Por eso, mantenerlas definidas, sanas y pobladas se ha convertido en una prioridad dentro de la rutina de belleza. Más allá de las técnicas profesionales, existen trucos naturales que pueden ayudarte a conseguir unas cejas perfectas desde casa.

Existen diferentes tipos de cejas: arqueadas, planas, redondeadas, en forma de “S” o angulosas. Cada tipo aporta una expresión distinta al rostro y conocer cuál es el ideal para ti depende de tu forma de cara. Pero más allá del diseño, el cuidado natural de las cejas perfectas puede marcar la diferencia. Entre los mejores trucos caseros, Victoria Moradell, Formuladora Cosmética destaca una mezcla de cacao puro en polvo y carbón activado, ideal para rellenar cejas de forma natural y darles volumen visual. Otro remedio eficaz es aplicar aloe vera, un aliado poderoso gracias a sus propiedades hidratantes y regeneradoras. Todos estos ingredientes son fáciles de usar y aportan beneficios reales. Prepararlos y aplicarlos en casa es sencillo y seguro, lo que los convierte en una excelente alternativa natural para lucir unas cejas más pobladas, definidas y saludables.

Cómo mantener unas cejas perfectas

Los diversos tipos de cejas según la forma del rostro

Cada persona tiene un tipo diferente, y conocer su forma ayuda a definir la que más favorece según la estructura facial. Algunos de los estilos más comunes son:

Cejas arqueadas: aportan elegancia y agrandan visualmente los ojos.

Cejas planas: suavizan las facciones, ideales para rostros alargados.

Cejas redondeadas: añaden dulzura y armonía al rostro.

Cejas angulosas: dan un efecto lifting y firmeza a la mirada.

Cejas pobladas: naturales y en tendencia, dan carácter al rostro.

Los mejores trucos naturales para tener cejas perfectas

Cacao puro en polvo y carbón activado

Esta mezcla es ideal para rellenar cejas de forma natural y crear un efecto sombreado sutil.

Hidrolato de romero

Estimula el crecimiento del vello, activa la circulación y fortalece el folículo piloso.

Aloe vera

«Estimula el crecimiento de las cejas y favorece la circulación en los folículos pilosos. Además, reduce la caída del pelo aportando vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento. Si el aloe es gel comercial, además ayudará a peina y fijar tus cejas», explica Victoria Moradell.

Aceite de ricino

Uno de los remedios más populares para lograr cejas más densas y gruesas.

Aceite de coco y aceite de almendras

Combinación perfecta para nutrir, proteger y estimular el crecimiento del vello.

Yema de huevo

Rica en proteínas, ayuda a fortalecer el pelo débil y quebradizo de las cejas.

Té verde

Estimula la circulación sanguínea y aporta antioxidantes que favorecen el crecimiento.

¿Cómo preparar y aplicar estos trucos? Paso a paso

Cacao + carbón activado

Ingredientes:

1 cucharadita de cacao puro en polvo + ½ cucharadita de carbón activado.

Paso a paso:

Mezcla hasta obtener una pasta uniforme.

Aplicación: aplica con un pincel angular en las zonas poco pobladas. Retira con agua al final del día.

Hidrolato de romero

Paso a paso:

No necesita preparación, ya que se compra listo.

Aplicación: Rocía sobre las cejas cada noche y masajea suavemente.

Aloe vera

Paso a paso:

Extrae el gel de una hoja de aloe natural.

Aplicación: pon sobre las cejas antes de dormir. Deja actuar toda la noche.

Aceite de ricino

Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad con un hisopo o cepillo de cejas limpio. Usa a diario.

Aceite de coco + aceite de almendras

Paso a paso:

Mezcla cantidades iguales.

Aplicación: aplicar todas las noches, deja actuar y retira por la mañana.

Yema de huevo

Paso a paso:

Bate la yema y aplica con un bastoncillo.

Aplicación: deja actuar 15 minutos y enjuaga con agua tibia.

Té verde

Paso a paso:

Prepara una infusión y deja enfriar.

Aplicación: aplica con un algodón empapado sobre las cejas.

Consejos y recomendaciones para unas cejas perfectas

Para que estos trucos sean realmente efectivos, sigue estas recomendaciones:

Evita depilar en exceso: respeta la forma natural de tus cejas.

Usa un cepillo de cejas: peinarlas diariamente estimula el crecimiento.

No arranques tus canas: pueden debilitar el folículo.

Exfolia suavemente: una vez por semana para eliminar células muertas.

No uses productos agresivos: evita tintes o químicos que puedan dañar el vello.

Consulta con un especialista: si tienes cejas muy finas o con zonas sin vello, un dermatólogo puede orientarte.

Hábitos complementarios para mantener tus cejas perfectas y saludables

Además de los tratamientos naturales, hay algunos hábitos que fortalecen el crecimiento y la salud del vello en las cejas: