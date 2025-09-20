Desde que llevo estos mocasines de tacón a la oficina, todas me preguntan dónde los he comprado

La moda es caprichosa y nos regala cantidad de prendas originales. En este caso, estos mocasines de tacón son perfectos para esas fiestas y también para lucirlos en la oficina. Están en todas partes, pero nos quedamos con los de Bershka que rompen con todo lo establecido. Son altos, sofisticados y con el formato mocasín que tanto nos gusta. Lleva plataforma y es totalmente apto para tu bolsillo.

El modelo zapato tacón mocasín plataforma es lo más. Lleva una super altura de tacón de 11 cm. Altura de la plataforma de 4,5 cm. Y además de estilosa y alta, estarás muy cómoda gracias a AIRFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Es de calidad, si bien su precio es bajo por lo que lo tienes para varias temporadas. posee un diseño bonito imitando la piel de cocodrilo.

Cómo son los mocasines de tacón de Bershka

Posee variedad de materiales como su 100% poliuretano, siendo el forro de 100% poliéster y la suela de 100% estireno butadieno estireno junto a la plantilla de 100% poliuretano.

Para cuidar tus zapatos, debes tener presente lo que marca la etiqueta. Y sabes que es una manera de alargar su vida útil. Sigue las instrucciones de cuidado y lava tus prendas solo cuando sea necesario. Reduciendo los lavados y los secados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía.

No lavar

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

No sumergir en agua.

Cómo limpiar el resto materiales en zapatos

Cuero/charol/antic Limpiar con trapo de algodón seco.

Ante/nobuck/serraje Limpiar con cepillo suave o esponja dura.

Cuerpo se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel .

Ante/nobuck/ serraje pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas) .

Desde Bershka trabajan con proveedores para mejorar la trazabilidad de nuestra cadena de suministro y las instalaciones y los procesos que se emplean para fabricar nuestras prendas. Nos guiamos por un principio de mejora continua y colaboración para salvaguardar los derechos humanos y laborales y avanzar en el bienestar de los trabajadores y sus comunidades.

Guía de materiales

Los artículos de calzado incluyen una etiqueta con los siguientes símbolos indicando el material empleado en cada parte. Partes del calzado, instep, empeine, liningAndInsole, forro y plantilla, sole, suela.

Cuál es el precio de los mocasines de tacón que no debes perderte

Lo tienes por un precio bien asequible y bajo de 35,99 euros en variedad de tallas. De la 35 a la 41, así se distingue por adaptarse a cantidad de pies y tallas distintas.

Otros mocasines de tacón de diversas marcas

Pull&Bear

Zapatos de tacón tipo mocasín de piel en acabado serraje, disponible en color marrón. Detalle de antifaz. Tacón alto y ancho. Suela con plataforma. Cierre mediante tira trasera.

El Corte Inglés

Mocasín de mujer, de la marca Refresh. Fabricado en material que imita a la piel. Tacón de 10 cm. Suela de goma antideslizante. Este modelo ha obtenido el certificado vegano por la organización mundial PETA (Organización de los derechos de los animales).

Casas

Zapatos de tacón Mocasines LICIA II 1 PRIN negro. Cuidar los zapatos es importante, ¡sobre todo si los queremos mantener como el primer día!

Aquí encontrarás algunos consejos generales para la correcta conservación de tus zapatos y también puedes consultar la guía de Casas.

Una buena limpieza: Cuidar tus zapatos pasa en gran parte por limpiarlos periódicamente. Tener un trapo suave y un buen cepillo es esencial, y tener uno por cada color, o al menos uno para los zapatos negros y otro para el resto de colores os ahorrará muchos dolores de cabeza. No siempre los zapatos se limpian del mismo modo ni con los mismos productos. Podéis consultar nuestro apartado sobre cosmética del calzado para encontrar el producto que mejor se adecua a cada tipo de material para mantener vuestros zapatos con su mejor aspecto.