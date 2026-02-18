Desde que me compré este cárdigan en Mango todo el mundo me pregunta de dónde es: con cuello camisero

Con la llegada del buen tiempo, vamos a optar por prendas más ligeras para ir más fresquitas. Las chaquetas de punto se posicionan como los complementos protagonistas de la próxima temporada. Es el caso del cárdigan en Mango que gusta a todos.

En concreto el modelo cárdigan cuello camisero, de Mango , es una perfecta opción para sumar a tu armario durante esta primavera 2026. Tiene diversidad de características que te gustarán: tejido de punto fino. Diseño recto. Cuello camisero. Estampado de rayas. Manga larga. Cierre delantero con botones. Lo llevas sobre una camisa, blusa, camiseta, tops y siempre puedes tener una gabardina o chaqueta fina a mano por si bajan las temperaturas.

El cárdigan en Mango que triunfará en primavera

A destacar que la moda está evolucionando hacia un equilibrio entre diseño y confort, donde piezas como este cárdigan representan un ejemplo claro de lo que los consumidores buscan hoy.

El cuello de polo refuerza esa sensación de prenda atemporal, alejada de excesos y fácilmente integrable en distintos estilos. A ello se suma el cierre frontal con botones, que permite llevarlo tanto abierto como cerrado, ampliando las posibilidades de uso. Los bordes acanalados en mangas y bajo aportan estructura y mejoran el ajuste, un detalle que marca la diferencia en una prenda de punto pensada para el uso diario.

Materiales y cuidados

Si se cuida adecuadamente, este cárdigan puede durar varias temporadas, consolidándose como un básico de fondo de armario.

Composición

Composición: 50% viscosa, 50% algodón

Cuidados

Lavar a mano máx. 30°C

No usar lejía

Plancha máx. 110°C

No limpiar en seco

No se puede usar secadora

Con qué combinar este cárdigan

Con colores a rayas en caramelo, es una de las prendas estrellas de esta temporada. Mango apuesta así por el punto como una de sus bazas con una selección de tejidos que incluye desde el punto más clásico hasta el terciopelo y las lentejuelas, muy presentes esta temporada.

En todo caso, Mango lanza cada temporada colecciones que rápidamente se convierten en must-have, gracias a su estilo fresco, accesible y funcional.

Estilo boho de primavera

Vestidos vaporosos, faldas estampadas, accesorios artesanales

Cuñas crochet o cuñas atadas

Para eventos de noche o cenas

Faldas largas, vestidos satinados, monos elegantes

Sandalia acabado brillante de Mango

Las rayas siguen de moda

Según el Instituto Europeo di Design (IED) de Madrid, las prendas con rayas horizontales aportan sensación de equilibrio y amplitud visual, por lo que son ideales para equilibrar proporciones.

Esto explica por qué la ropa de rayas sigue siendo una de las más favorecedoras, independientemente del tipo de cuerpo. Además, los expertos en moda del IED subrayan que el retorno de los básicos bien confeccionados refleja una tendencia hacia la “moda emocional”: piezas que aportan comodidad y confianza sin necesidad de artificios.

Informes de tendencias como el de Global Sources han analizado este fenómeno, destacando cómo el punto responde a una demanda de prendas híbridas, capaces de moverse entre lo doméstico y lo urbano.

Jersey de rayas

Son algunas prendas que están en Mango y son del mismo estilo que el cárdigan. Tejido de punto. Diseño recto. Estampado Rayas. Cuello redondo. Manga larga. Sin cierre. Disponible Plus.

Jersey rayas cuello polo

Tejido de punto fino. Diseño recto. Estampado de rayas. Cuello polo. Manga larga. Sin cierre. Disponible Plus.

Jersey en beige cuello polo

Tejido mezcla lyocell. Tejido de punto fino. Diseño recto. Cuello polo. Manga corta. Cierre delantero con botones. Disponible Plus.

Jersey rayas manga corta

Tejido de punto. Diseño recto. Diseño de rayas. Cuello polo. Manga corta. Disponible Plus.

Camiseta de algodón a rayas

Tejido 100% algodón. Diseño recto. Estampado Rayas. Cuello redondo. Manga corta.

Camiseta rayas manga larga

Tejido 100% algodón. Estampado Rayas. Diseño recto. Cuello barco. Manga larga. Sin cierre.

Camiseta cuello barco

También de raya, Tejido 100% algodón. Diseño recto. Cuello barco. Manga larga. Sin cierre. Disponible Plus.

Cardigan rayas botones dorados

Tejido 100% algodón. Diseño recto. Estampado de rayas. Cuello camisero. Botones efecto joya. Manga larga. Dos bolsillos de ribete frontales. Cierre delantero con botones. Disponible Plus.

Cardigan azul

Tejido mezcla de algodón. Tejido de punto. Diseño recto. Estampado Rayas. Cuello redondo. Manga larga. Cierre delantero con botones.