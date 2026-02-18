Desde que me compré este cárdigan en Mango todo el mundo me pregunta de dónde es: con cuello camisero
El cuello de polo refuerza esa sensación de prenda atemporal
Es una prenda top protagonista de esta próxima temporada
En concreto el modelo cárdigan cuello camisero, de Mango , es una perfecta opción para sumar a tu armario
Con la llegada del buen tiempo, vamos a optar por prendas más ligeras para ir más fresquitas. Las chaquetas de punto se posicionan como los complementos protagonistas de la próxima temporada. Es el caso del cárdigan en Mango que gusta a todos.
En concreto el modelo cárdigan cuello camisero, de Mango , es una perfecta opción para sumar a tu armario durante esta primavera 2026. Tiene diversidad de características que te gustarán: tejido de punto fino. Diseño recto. Cuello camisero. Estampado de rayas. Manga larga. Cierre delantero con botones. Lo llevas sobre una camisa, blusa, camiseta, tops y siempre puedes tener una gabardina o chaqueta fina a mano por si bajan las temperaturas.
El cárdigan en Mango que triunfará en primavera
A destacar que la moda está evolucionando hacia un equilibrio entre diseño y confort, donde piezas como este cárdigan representan un ejemplo claro de lo que los consumidores buscan hoy.
El cuello de polo refuerza esa sensación de prenda atemporal, alejada de excesos y fácilmente integrable en distintos estilos. A ello se suma el cierre frontal con botones, que permite llevarlo tanto abierto como cerrado, ampliando las posibilidades de uso. Los bordes acanalados en mangas y bajo aportan estructura y mejoran el ajuste, un detalle que marca la diferencia en una prenda de punto pensada para el uso diario.
Materiales y cuidados
Si se cuida adecuadamente, este cárdigan puede durar varias temporadas, consolidándose como un básico de fondo de armario.
Composición
- Composición: 50% viscosa, 50% algodón
Cuidados
- Lavar a mano máx. 30°C
- No usar lejía
- Plancha máx. 110°C
- No limpiar en seco
- No se puede usar secadora
Con qué combinar este cárdigan
Con colores a rayas en caramelo, es una de las prendas estrellas de esta temporada. Mango apuesta así por el punto como una de sus bazas con una selección de tejidos que incluye desde el punto más clásico hasta el terciopelo y las lentejuelas, muy presentes esta temporada.
En todo caso, Mango lanza cada temporada colecciones que rápidamente se convierten en must-have, gracias a su estilo fresco, accesible y funcional.
Estilo boho de primavera
- Vestidos vaporosos, faldas estampadas, accesorios artesanales
- Cuñas crochet o cuñas atadas
Para eventos de noche o cenas
- Faldas largas, vestidos satinados, monos elegantes
- Sandalia acabado brillante de Mango
Las rayas siguen de moda
Según el Instituto Europeo di Design (IED) de Madrid, las prendas con rayas horizontales aportan sensación de equilibrio y amplitud visual, por lo que son ideales para equilibrar proporciones.
Esto explica por qué la ropa de rayas sigue siendo una de las más favorecedoras, independientemente del tipo de cuerpo. Además, los expertos en moda del IED subrayan que el retorno de los básicos bien confeccionados refleja una tendencia hacia la “moda emocional”: piezas que aportan comodidad y confianza sin necesidad de artificios.
Informes de tendencias como el de Global Sources han analizado este fenómeno, destacando cómo el punto responde a una demanda de prendas híbridas, capaces de moverse entre lo doméstico y lo urbano.
Jersey de rayas
Son algunas prendas que están en Mango y son del mismo estilo que el cárdigan. Tejido de punto. Diseño recto. Estampado Rayas. Cuello redondo. Manga larga. Sin cierre. Disponible Plus.
Jersey rayas cuello polo
Tejido de punto fino. Diseño recto. Estampado de rayas. Cuello polo. Manga larga. Sin cierre. Disponible Plus.
Jersey en beige cuello polo
Tejido mezcla lyocell. Tejido de punto fino. Diseño recto. Cuello polo. Manga corta. Cierre delantero con botones. Disponible Plus.
Jersey rayas manga corta
Tejido de punto. Diseño recto. Diseño de rayas. Cuello polo. Manga corta. Disponible Plus.
Camiseta de algodón a rayas
Tejido 100% algodón. Diseño recto. Estampado Rayas. Cuello redondo. Manga corta.
Camiseta rayas manga larga
Tejido 100% algodón. Estampado Rayas. Diseño recto. Cuello barco. Manga larga. Sin cierre.
Camiseta cuello barco
También de raya, Tejido 100% algodón. Diseño recto. Cuello barco. Manga larga. Sin cierre. Disponible Plus.
Cardigan rayas botones dorados
Tejido 100% algodón. Diseño recto. Estampado de rayas. Cuello camisero. Botones efecto joya. Manga larga. Dos bolsillos de ribete frontales. Cierre delantero con botones. Disponible Plus.
Cardigan azul
Tejido mezcla de algodón. Tejido de punto. Diseño recto. Estampado Rayas. Cuello redondo. Manga larga. Cierre delantero con botones.