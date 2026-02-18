Huele a lujo italiano: la blazer de cuello alto de Zara que las mujeres más elegantes confunden con una de 600 euros

Zara innova y lo que ve en la pasarela de inmediato se confecciona y se pone a la venta en sus tiendas. Esta blazer de cuello alto realmente original, rompe esquemas y la convierte en un diseño único, algo imposible, pero sobresaliente en el mundo de la moda, que si eres atrevida seguramente querrás.

Hablamos de la blazer de cuello alto de Zara que tiene varias particularidades, como su cuello subido en especial, además de mostrar una manga larga con hombreras acabada con abertura y botones. También presenta bolsillos de vivo en delantero, junto al forro interior combinado. Bajo con abertura en espalda. Cierre frontal con botones. Contamos de qué forma se puede obtener, cuáles son sus materiales y a la vez el precio que tiene una de las prendas más queridas y sorprendentes que nos deja el nuevo catálogo de la casa madre de Inditex.

La blazer de cuello alto de Zara

Exterior y materiales

68% poliéster

29% viscosa

3% elastano

Forro

55% poliéster

45% viscosa

Guía para el cuidado de la ropa

No lavar

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Cómo cuidar la ropa en general

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Pilling

El pilling es la formación de pequeñas bolitas en fibras como la lana o el algodón. Es fácil que aparezca pero no es un motivo para descartar una prenda. Puedes reducir su formación dando la vuelta a la ropa antes de lavarla o eliminarlo usando un quitapelusas eléctrico.

Cuero y accesorios

El cuero es resistente pero delicado. Evita la humedad, el calor, los productos químicos o la lluvia, ya que pueden dañarlo. Para las manchas suaves utiliza un paño húmedo, y para las más difíciles acude a una tintorería. Si se moja, deja que se seque al aire. Para el resto de accesorios, límpialos regularmente con un paño de algodón o un cepillo suave y utiliza productos de limpieza que usen menos sustancias químicas contaminantes.

Repara

Para alargar la vida útil de tu ropa, puedes optar por hacer pequeños arreglos en casa, como coser botones, arreglar costuras o pequeños agujeros. Si no puedes hacerlo por ti mismo, acude a un profesional.

Botones

Un botón que se cae no significa que la prenda ya no sirva. Reemplázalo con uno igual para mantener la estética o con uno distinto para darle un nuevo carácter. Una reparación rápida con aguja e hilo que devuelve la funcionalidad.

Bajos de pantalón

Cuando un pantalón queda demasiado largo, ajusta los bajos con un dobladillo. Puede ser invisible para mantener la caída o más marcado para darle estilo. Una pequeña modificación que adapta la prenda a ti.

Cómo combinar la blazer de cuello alto de Zara

Es especialmente perfecta para un estilo de oficina casual y elegante a la vez, y puede combinarse con un pantalón de cintura alta y una camisa ligera. Los básicos versátiles prolongan la vida útil del armario y fomentan un consumo más reflexivo.

Mientras que, para un look más casual, combina con vestido con unas botas altas o botines en tonos neutros.

Y queda genial con trajes chaqueta completos. En ambientes profesionales, las versiones más sobrias, como las de Zara, pueden combinarse con pantalones sastre o vestidos lisos, aportando un toque original sin romper la formalidad.

