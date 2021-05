Desde hace unos años las sneakers han venido para quedarse. Este tipo de calzado se ha convertido en un ‘must’ para completar looks de lo más glamurosos. Todavía puede chirriar que las zapatillas deportivas se hayan convertido en las grandes protagonistas en la industria de la moda, pues no solo las firmas ‘low cost’ como el gran imperio de Inditex tiene una amplia variedad, sino que las marcas de lujo se han sumado a esta novedad que parece no tener fin. Louis Vuitton, Balenciaga Gucci son solo algunas de las que han causado furor desde hace ya varias temporadas.

Ahora lo que se lleva es un modelo en concreto: Nike Air Jordan 1. Un diseño que las mismísimas Kardashian-Jenner han lucido en varias ocasiones. Se trata de una deportiva de estilo bota que se pueden encontrar en todo tipo de tonalidades y son unisex. Su precio puede oscilar desde los 100 euros hasta los 200, aunque hay pares que se pueden adquirir por la friolera cantidad de 1.000 euros, pues se ha convertido en un calzado tendencia que a medida que pasan los meses se vuelven más exclusivas.

Dichas sneakers ya convertidas en todo un icono de estilo fueron creadas nada más y nada menos que en 1984 y solo para que las pudiera lucir Michael Jordan. Sin embargo, y como ocurre con las últimas novedades, la actualidad manda y Nike y Jordan se aliaron para crear un acuerdo y crear una línea de ropa y calzado que llevaron el nombre de Air Jordan y que tendría como protagonistas las Nike Air Jordan 1, zapatillas que estrenó con su equipo -Chicago Bulls- en un partido de la NBA. Pero ¿cómo lucirlas? Muy sencillo, ahora en la moda todo vale se pueden llevar tanto con un pantalón de traje como con un vestido. Parece imposible, pero tan cierto como que estas deportivas son la nueva obsesión de celebrities einfluencers.

María Pombo

No cabe la menor duda de que María Pombo se ha unido esta tendencia. En las última semanas la empresaria ha lucido hasta dos modelos diferentes. Unas Jordan azules, verdes, blancas y negras que ha combinado con unos jeans rotos y una gabardina beige -otra de las tendencias de esta primavera-. Además, también tiene en su zapatero otro diseño algo más llamativo. Unas deportivas verdes y amarillas, que lejos de parecer difícil de combinar, la influencer ha conjuntado este calzado con un pantalón vaquero negro y una sudadera verde césped.

Marta Soriano

La joven se ha declarado fan de las Nike Air Jordan 1 en varias ocasiones. No hay nada más que hacer click en su perfild de Instagram para descubrir cómo las ha lucido las veces que las ha llevado, que no son pocas. Marta Soriano ha demostrado que las zapatillas deportivas son dignas de lucir con los looks más glamurosos.

En la publicación anterior, Soriano ha lucido unas en color marrón combinadas con negro y blanco. Y en cuanto al outfit se ha decantado por una sudadera y un pantalón oscuro de tejido de polipiel y ¡voilá! un maravilloso conjunto ‘street style’.