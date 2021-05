Siempre apetece una pizza. Las hay de diferentes tamaños y especialmente sabores. Las hay para compartir pero también individuales, una opción que cada vez crece más al pedirlas en casa pues ha sido una de las cenas preferidas durante la pandemia. Descubre algunos datos de la pizza que no sabías.

Este manjar gusta a todos aunque hay distintos sabores que van más con uno u otros, lo mejor es que la puedes hacer al gusto.

¿Cuánto vale la pizza más cara del mundo?

Hasta el momento, la más cara tiene un precio de más de 2.000 euros y esto es porque lleva caviar, copos de foie gras, trufas y hasta oro de 24 quilates. No la comerás en Italia, si no en Estados Unidos, concretamente en New York.

Más de la mitad de consumidores no piden pizza cuando están solos

Una encuesta realizada por Pizza Hut afirma que el 55% de los consumidores no pide pizza cuando está solo en casa. Aunque parezca lo contrario esto es porque creen que se trata de demasiada comida.

La encuesta establece que el 46% de los que piden pizza para compartir aseguran que tardan más tiempo en ponerse de acuerdo en el sabor de la pizza que en elegir una película. Además, casi un 20% de los encuestados señala que directamente no les gusta compartir comida y que prefieren una opción solo para ellos.

El 55% que dice “no a la pizza” creen que entonces siempre sobra comida, por lo que prefieren otro tipo de menú más individual; y el 31% piensa que el precio es elevado.

Récord de 90 kilos de pizza

Sí, hay un récord sobre quien comió más de este producto. Y fue Cristian Dumitru, quien comió 90 kilos de pizza en una semana para más datos sobre la pizza.

El nombre de la clásica Margarita

Es una pizza básica pero rica porque le podemos añadir todos los ingredientes que queramos. Fue en el 1889, cuando este plato fue cada vez más famoso, al ser bastante económico. La reina Margarita estaba cansada de las comidas típicas francesas y la probó por primera vez.

Y como le gustó tanto entonces le atribuyeron su nombre a este tipo que es la más famosa y conocida por todos. Decir que esta pizza lleva tomate y mozzarella, y poco más. Es una de las especialidades que suelen pedir los niños o bien aquellas que añaden los ingredientes que mejor van con cada uno.