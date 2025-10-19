Descubre los 4 calendarios de Adviento que toda amante del maquillaje quiere este año

La Navidad se acerca y, aunque todavía falten semanas, ya sentimos la emoción en el aire. Nuestro feed de TikTok se ha llenado de vídeos de los calendarios de Adviento de belleza más esperados, y no es para menos: cada año se agotan en cuestión de días. Para las amantes del maquillaje y el skincare, conseguir uno de estos cofres llenos de sorpresas se ha convertido en un auténtico ritual navideño. Así que si quieres asegurarte tu favorito, más vale moverse rápido antes de que desaparezca de las tiendas.

¿Por qué nos apasionan tanto los calendarios de Adviento de belleza?

Estos calendarios combinan el encanto de la Navidad con la emoción de descubrir nuevos productos de belleza. Para las marcas, representan una oportunidad perfecta para sorprender y fidelizar a sus clientas, mostrando sus productos en formatos mini o exclusivos. Para nosotras, son la excusa perfecta para probar cosmética de alta gama sin arruinarse y regalarse un capricho diario que despierta ilusión y curiosidad. Cada ventanita que se abre es un pequeño regalo: un sérum, un gloss, una mascarilla, un colorete… ¡la emoción de la sorpresa nunca falla! Además, son ideales como regalo original para cualquier amante del maquillaje y el cuidado de la piel, adaptándose a todo tipo de gustos, necesidades y presupuestos.

Los calendarios más deseados de este año

Aunque cada vez hay más opciones en el mercado, algunos calendarios destacan por su exclusividad y variedad de productos. Entre los favoritos de las beauty insiders se encuentran los de marcas como Lookfantastic, Sephora Favorites, Fenty Beauty y Charlotte Tilbury. Cada uno ofrece un abanico de productos cuidadosamente seleccionados: bestsellers de maquillaje, skincare imprescindible y ediciones limitadas que solo se encuentran durante la temporada navideña.

Lookfantastic: el más completo

El calendario de Adviento de Lookfantastic es todo un clásico que este año vuelve a sorprender. Con un precio de 120€ y un valor estimado de más de 765€, incluye 28 productos de primeras marcas como MAC, Sol de Janeiro, Laneige o Medik8. Desde cremas faciales y sérums hasta maquillaje y cuidado capilar, cada día es una nueva sorpresa que convierte la cuenta atrás en toda una experiencia de lujo.

El calendario de Adviento de Lookfantastic. (Foto: Lookfantastic)

Sephora Favorites: viral y irresistible

Con 24 sorpresas que mezclan maquillaje, skincare, cabello y perfume, el calendario Sephora Favorites es un imprescindible para quienes aman descubrir productos de tendencia. Entre sus joyas destacan glosses de Fenty Beauty, el gel fijador de cejas de Benefit y el iluminador líquido de Charlotte Tilbury. Su precio es de 159€, pero su valor real supera los 550€, convirtiéndolo en una inversión que todas las amantes de la belleza quieren asegurar cuanto antes.

El calendario de Adviento de Sephora Favorites. (Foto: Sephora Favorites)

Fenty Beauty: el glamour de Rihanna

El calendario de Fenty Beauty incluye 12 sorpresas con 8 en tamaño estándar y 4 en mini. Desde bálsamos labiales y lip oils hasta mascarillas e hidratantes, este calendario es el favorito de muchas fans de la marca que buscan un toque de lujo diario inspirado en la propia Rihanna.

El calendario de Adviento de Fenty Beauty. (Foto: Fenty Beauty)

Charlotte Tilbury: icónico y elegante

El calendario de Charlotte Tilbury se presenta como un cofre con 12 cajones, ideal para guardar joyas o pequeños secretos una vez abierta la Navidad. Con 5 productos en tamaño estándar y otros en miniatura, incluye cosméticos y cuidados de la piel icónicos de la marca. Su precio es de 215€, con un valor real de 326€, lo que lo convierte en un objeto de deseo absoluto para las amantes del glamour.

El calendario de Adviento de Charlotte Tilbury. (Foto: Charlotte Tilbury)

No importa tu presupuesto ni tu estilo: hay un calendario de Adviento para cada tipo de amante de la belleza. Son la forma perfecta de renovar tu neceser, descubrir nuevos favoritos y sumergirte en la magia de la Navidad día tras día. Además, muchos de ellos son objetos de coleccionista que puedes reutilizar para guardar joyas o maquillaje. La única dificultad real será contener la emoción hasta el 1 de diciembre y no abrirlos todos de golpe. ¿Serás capaz de esperar?