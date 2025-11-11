Victoria Federica sorprende al postularse como concursante de ‘MasterChef Celebrity’
Jordi Cruz ha aprovechado la ocasión para hacerle una propuesta
Samantha Vallejo-Nágera ha recordado que un familiar de Victoria ya ha participado en el programa
Victoria Federica de Marichalar ha dejado una puerta abierta a una posible participación en MasterChef Celebrity. La sobrina de Felipe VI -que ya ha acudido a otros programas de televisión, como El desafío o El Hormiguero- ha acudido a las cocinas de este talent culinario en calidad de invitada, donde ha hecho una curiosa revelación que ha dado pie a que el jurado le proponga ponerse, en un futuro, el delantal blanco.
«Vamos a recibir a una invitada que nos visita por primera vez. Modelo y creadora de contenido, que acumula más de 300 mil seguidores en redes sociales. Adelante, Victoria de Marichalar», ha comenzado diciendo Pepe Rodríguez, que ha presentado a la hija de doña Elena de Borbón.
Victoria Federica en ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: TVE)
Una sorpresa para los concursantes que no han dudado en reaccionar atónitos. «Qué nivelón de invitados esta temporada. ¿Qué os falta, que venga Letizia Ortiz Rocasolano? Preparadla para la final», ha dicho Torito. «Qué guapa», ha añadido Miguel Torres.
«Buenas noches Victoria, bienvenida a MasterChef, ¿cómo estás?», le ha preguntado Pepe. «Muy bien la verdad, un poco nerviosa», ha respondido. Tras ello, Torito -que ha coincidido con la prima de la princesa Leonor en eventos- ha bromeado sobre la sangre de la invitada: ¿Hay que hacer reverencia, ¿no?». «No, no», contestaba la joven entre risas.
La propuesta de MasterChef Celebrity a Victoria Federica
Debido a la visita de un familiar del Rey Felipe VI al programa de cocina, Jordi Cruz ha aprovechado la ocasión para hacerle una propuesta a la creadora de contenidos. «Victoria, te hemos visto debutar en un programa de televisión donde llegaste a ser finalista. Y ahora que has roto el hielo, ¿te animarías a participar en MasterChef Celebrity?», le ha preguntado. «Pues la verdad que me encantaría, pero un poco de miedo sí que me da, porque impone mucho, pero… ¿Por qué no?», ha contestado tímida.
Tras ello, Samantha Vallejo-Nágera ha recordado que un familiar de Victoria ya ha participado en el programa en otra edición» Tu tía, María Zurita, estuvo aquí y, ¿te ha contado algo?». «Pues la verdad es que no he hablado mucho del tema con ella, pero si algún día estoy aquí, no dudaré en preguntarle cosas», ha respondido. «Está a punto de caramelo», ha añadido Torito.
Victoria Federica junto al jurado de ‘MasterChef’. (Foto: TVE)
Pepe Rodríguez ha querido saber si la prima de Leonor y Sofía es aficionada de la cocina o si tiene un nivel avanzado entre fogones: «¿Y que tal te manejas en la cocina?». «Me gusta mucho, pero no inventarme las cosas. A ver, si me pones una receta delante, yo te hago lo que quieras», ha contestado entre risas la joven,. Una respuesta con la que ha dejado una puerta abierta a una futura participación.
Finalmente, Torito ha aprovechado la ocasión para lanzarle un dardo a la influencer, con la que tuvo un desencuentro en un evento en el que intentó entrevistarla: «Yo estoy encantado de que estés aquí, porque me han hablado maravillas de ti siempre. Es verdad que nunca he conseguido entrevistarte».