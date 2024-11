Calendarios de adviento para todos los gustos y presupuestos: elige el tuyo

Llega el mes de diciembre y es momento de aprovechar para empezar a abrir los calendarios de adviento que, por cierto, cada vez están más de moda, sobre todo en el ámbito de los productos de belleza. Son muchas las marcas que año tras año renuevan sus calendarios, algunos de los cuales se han convertido en pequeños objetos de deseo, además de la mejor manera de tener muestras de varios productos sin necesidad de adquirir envases de mayor tamaño.

Los calendarios de adviento relacionados con la belleza son los más demandados, pero no son los únicos que interesan al público. Los de chocolate siguen generando interés, pero también los hay de productos ecológicos o incluso para los amantes de las infusiones. Desde este portal te ofrecemos algunas opciones para que elijas la que más te convence.

Los calendarios de Rituals

Este año la firma Rituals ofrece tres calendarios de adviento que son una auténtica delicia. Un calendario clásico, uno intermedio y uno premium. El calendario clásico tiene un precio de 80 euros y está inspirado en los canales de Ámsterdam. El calendario intermedio cuesta 100 euros y tiene varias casitas y árboles y los que se esconden los productos. Por último, el calendario premium tiene un precio de 150 euros y también está inspirado en la ciudad de Ámsterdam. En este caso incluye siete productos de tamaño estándar, cuatro velas de adviento, productos superventas para el cuerpo y el hogar, así como ediciones limitadas y productos de la Private Collection.

Calendario de adviento de Rituals. (Foto: Rituals).

Los calendarios de Rituals destacan por su originalidad, por ser pequeñas joyas decorativas que aportarán un toque especial a cualquier hogar, como parte de la atmósfera navideña.

El calendario de Benefit

Para las apasionadas de los productos de Benefit, el calendario de adviento de la marca es ideal. Disponible a través de Sephora, este calendario se presenta en un original estuche rosa que se parece a una cesta de la compra. Entre los productos que lleva hay miniaturas de algunos de los indispensables de la marca, como el limpiador The POREfessional Good Clean Up o la mascarilla The POREfessional Deep Retreat. También incluye polvos bronceadores y máscara de pestañas, entre otras muchas cosas. Tiene un precio de 187 euros.

Calendario de adviento de Benefit. (Foto: Benefit).

Charlotte Tilbury, con forma de corazón

Las apasionadas de Charlotte Tilbury no podrán resistirse al calendario de adviento de la marca, con forma de corazón y 12 cajones que tienen que abrirse los días previos a Navidad. Es uno de los calendarios más especiales ya que, una vez descubiertas todas las sorpresas, el calendario se convierte en un joyero o en una cajita guardar. Su precio es de 215 euros, pero incluye algunos de los indispensables de la marca.

El calendario de Charlotte Tilbury. (Foto: Charlotte Tilbury).

El calendario de Avon

El calendario de adviento de Avon este año se presenta como una original casita llena de compartimentos cargados de detalles. Un total de 24 productos que incluyen algunos de los básicos de cuidado facial y otros de maquillaje. Un sérum, cremas corporales y faciales, máscaras de pestañas, geles de ducha, barras de labios, polvos bronceadores, brochas de maquillaje, sombras de ojos, pintauñas… Toda una gama completa de productos perfectos para una rutina de belleza completa. Su precio es de 120 euros y está disponible en los canales habituales de venta de la marca.

El calendario de adviento de Avon. (Foto: Avon).

Los calendarios de Mercadona

Mientras que los calendarios de adviento de las grandes firmas tienen un precio bastante elevado, para aquellas personas con un presupuesto más reducido, en Mercadona también hay opciones interesantes. En concreto, la cadena de supermercados tiene un calendario con forma de carrusel con 12 productos básicos y una cajita con 24 que incluye también alguna brocha. Los precios van de los 12 a los 25 euros.

Para los amantes del té

Para quienes no quieren un calendario relacionado con la belleza, el calendario de la Tea Shop es una opción perfecta para los amantes de las infusiones y los tés. Con un precio de menos de 35 euros, este calendario está disponible en todas las tiendas. De color rojo, ofrece una mezcla de varios tés, entre los que destacan el Chai Latte, el Chocolate Temptation, el Earl Grey Superior y muchos más.