El resbalón de Carlos Cuerpo, más allá de sus polémicas declaraciones sobre el viaje de los Reyes a China

Sus Majestades los Reyes ya están en China con motivo del viaje de Estado que protagonizarán a lo largo de toda esta semana. Entre el equipo que les ha acompañado se encuentra Carlos Cuerpo, el ministro de Economía que, antes de trasladarse hasta el país asiático, se ha situado en el punto de mira por unas polémicas declaraciones que ha pronunciado. Y es que, ofreciendo una primera valoración sobre el viaje, el político resaltó que este compromiso tenía un objetivo muy claro. «Se trata de reforzar la cooperación en el ámbito económico, comercial y también nuestro marco bilateral de inversiones de la mano de nuestras empresas y hacerlo además para conseguir una relación más equilibrada y sólida con una de las principales economías del mundo», explicaba.

Como no podía ser de otra manera, las críticas hacia el mencionado no tardaron en llegar, ya que había quienes consideraban desafortunado insistir en el carácter económico del viaje y relegar otros aspectos (también importantes) de la visita, así como minimizar el papel diplomático, político e institucional de la Jefatura del Estado. Pero esto no ha sido todo. Y es que el pasado domingo, 9 de noviembre, cuando el Rey Felipe y la Reina Letizia fueron despedidos con honores militares en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Cuerpo volvió a situarse en el centro de todas las miradas. Aunque en aquella ocasión, fue a causa de un patinazo estilístico. Hasta el punto de que una de las expertas del sector más reconocidas de nuestro país, Anita Ruiz, se ha hecho eco de ello en sus redes sociales.

El Rey Felipe, la Reina Letizia y Carlos Cuerpo. (Foto: Instagram)

«De verdad, a mí hay cosas que me resultan muy complicadas de entender. Carlos Cuerpo, ministro de jornada, y por tanto el encargado de despedir a los Reyes en su viaje de Estado a China. En noviembre con una chaqueta de lino que le queda pequeña. Sin corbata. Es un desastre», comenzaba a escribir. La especializada en imagen proseguía insistiendo en que «vestir correctamente no es un tema de moda, sino de educación» y que en ese momento, Cuerpo no supo llevarlo a cabo, a pesar de «representar al Gobierno y, por tanto, a todos los españoles».

Y es que para la ocasión, el ministro lució una chaqueta azul marino (cuyas mangas le quedaban cortas y su silueta le quedaba más que entallada) conjuntada con un pantalón de traje azul y una camisa blanca. Un outfit que mezcla colores no muy simétricos entre sí, así como tampoco le sientan bien. Es por ello por lo que expertas como Anitta Ruiz consideran que no ofreció la imagen más adecuada para la ocasión.

El Rey Felipe, la Reina Letizia y Carlos Cuerpo. (Foto: Gtres)

Durante los primeros actos que los Reyes han presidido frente en China, Carlos Cuerpo ha acompañado al monarca durante su visita a la torre de control del aeropuerto de la ciudad de Chengdú. Se espera que a lo largo de la semana, el ministro esté presente también en otros compromisos.