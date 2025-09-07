Las deportivas de Skechers que recomiendan los podólogos: cómodas, elegantes y no te dolerán los pies

Un calzado se define por su diseño, calidad y comodidad. Si duele, entonces es mejor no optar por él. Por suerte, las deportivas de Skechers que recomiendan los podólogos aportan lo que necesitas para que los pies estén más sanos y perfectamente a la hora de andar. A la vez, gracias a su color crudo y negro con algunos detalles, las convierten en un must de la temporada.

El modelo Skechers Slip-ins: Arch Fit Arcade – Ease-N es ya una realidad al poder comprarlo en la web y también en la tienda. Disfruta de tu día con la comodidad y la amortiguación que necesitas con este modelo de zapatillas que rompen esquemas. Entre sus características: están diseñadas con nuestra Heel Pillow®, siendo veganas, sin cordones y el sello de Aceptación de la APMA y cuentan con una parte superior de con cordones elásticos y una plantilla extraíble Arch Fit®. Y ofrecen pura comodidad al ser unas zapatillas fáciles de llevar diseñadas con nuestra exclusiva Heel Pillow™ que mantiene el pie en su sitio.

Cómo son las deportivas de Skechers que recomiendan los podólogos

Este diseño ha recibido el Sello de Aceptación de la Asociación Médica Podológica Americana (APMA).

Skechers Hands Free Slip-ins® para un ajuste fácil.

Heel Pillow® mantiene el pie firmemente en su lugar.

Sistema de plantilla patentado Skechers Arch Fit® con soporte de arco certificado por podólogos.

Diseño podológico desarrollado con 20 años de datos y 120,000 escaneos de pies sin peso.

La plantilla extraíble se adapta al pie para reducir el impacto y mejorar la distribución del peso.

Los cordones nunca se desatan

Parte superior de cuero Duraleather con cordones elásticos

Suela de tracción flexible

Tacón de 3,18 cm

Detalles del logotipo de Skechers® y Arch Fit®

Entre los materiales de estas zapatillas especiales y de gran practicidad, están:

Suela: sintética

Parte superior: sintética

Forro de la plantilla: textil

En dos colores distintos: las Skechers que recomiendan los podólogos

Tales zapatillas Skechers están en dos colores bien diferenciados y que te puedes poner en cantidad de ocasiones.

Por un lado, el crudo, que ofrece ese carácter más elegante y limpio para llevar con jeans, vestidos y hasta con ropa deportiva. Ofrece un toque algo más casual a los looks sean de diario o bien de fin de semana donde prioriza la comodidad por encima de todo.

Por otro lado, está el color negro con suela blanca y detalles de logotipo en dorado. Es un color que ofrece sencillez y a la vez lo puedes llevar en fiestas y otros eventos para complementar con vestidos y bolsos negros, y siempre vas a quedar estupendamente.

Ambos colores tienen el mismo precio y las puedes comprar en variedad de tallas.

Cuál es el precio de las deportivas de Skechers que recomiendan los podólogos

Su precio es de 85 euros con IVA, y desde la marca te ofrecen la posibilidad de pagar en varios plazos para que tu economía no sufra. Puede hacerlo con 3 pagos de 28,33 € al 0 % de interés con Klarna.

Otras zapatillas Skechers bien parecidas

Skechers Slip-ins: BOBS B Cute Court – Dainty Charm

Mima tus pies con la mejor comodidad con Skechers Hands Free Slip-ins®: BOBS® from Skechers® B Cute Court – Dainty Charm. Diseñado con nuestro sistema exclusivo Heel Pillow, este modelo casual vegano slip-on presenta una parte superior de lona y piel sintética con cordones elásticos, falsa cremallera metálica y una plantilla con amortiguación Skechers Memory Foam. BOBS® from Skechers® se compromete a salvar las vidas de las mascotas en peligro.

Skechers Slip-ins: BOBS Squad 4 – Staple Look

Adéntrate en el estilo deportivo y la comodidad de Skechers Hands Free Slip-ins®: BOBS Sport™ Squad Chaos 4 – Staple Look. Diseñado con nuestra exclusiva tecnología Heel Pillow™, este modelo deportivo cuenta con una parte superior de malla y material sintético, cordones elásticos y una plantilla Skechers Memory Foam™ con amortiguación.

Skechers Slip-ins: BOBS Sport Squad Chaos – In Color

Adéntrate en el estilo deportivo y la comodidad de Skechers Hands Free Slip-ins®: Bobs Sport™ Squad Chaos – In Color. Diseñado con nuestra exclusiva Heel Pillow™, este modelo moderno presenta una parte superior de malla técnica con cordones elásticos y una plantilla con amortiguación Skechers Memory Foam™.

Skechers Slip-ins: BOBS Sport Squad Chaos – Daily Inspiration

Adéntrate en el estilo deportivo y la comodidad de Skechers Hands Free Slip-ins®: Skechers Bobs Sport™ Squad Chaos – Daily Inspiration. Diseñado con nuestra exclusiva Heel Pillow™, este modelo moderno presenta una parte superior de malla técnica con cordones elásticos y una plantilla con amortiguación Skechers Memory Foam™.

Skechers Slip-ins: Glide-Step Pro

Disfruta de la comodidad flexible de Skechers Hands Free Slip-ins®: Glide-Step® Pro. Este modelo con cordones elásticos, con nuestro sistema exclusivo Heel Pillow™, presenta una parte superior de malla con superposiciones sintéticas termoselladas, una cómoda plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam® y una media suela geométrica Glide-Step® con amortiguación.