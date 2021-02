Depiladora eléctrica: Cómo usar, cómo limpiar, ventajas y desventajas

La depiladora eléctrica es una herramienta de depilación de uso común desde hace años, pero todavía suele generar bastantes dudas, en especial si estamos en nuestras primeras veces depilándonos con ella. Veamos entonces una guía de uso sobre las depiladoras eléctricas, con consejos de uso, limpieza, ventajas y desventajas.

Depiladora eléctrica: Qué es y cómo funciona

Una depiladora eléctrica no es más que un dispositivo que permite la eliminación del vello desde la raíz, por lo que asegura resultados mucho más duraderos que la cuchilla de afeitar o el uso de crema depilatoria.

Su funcionamiento, común a todos los modelos actualmente en el mercado, implica la rotación de un cabezal equipado con muchas pinzas, idénticas a las que se suelen usar todos los días a mano para rediseñar el perfil de las cejas.

La extrema comodidad de la depiladora eléctrica radica en su rapidez siendo capaz incluso de depilar zonas muy grandes del cuerpo en poco tiempo, aunque a veces la depilación sea bastante dolorosa y pueda conllevar pequeños inconvenientes, como la aparición de pelo encarnado o que la piel se muestre enrojecida, algo que suele ocurrir las primeras veces que usamos la depiladora.

Entonces, ¿cuáles son las precauciones a tomar para reducir los problemas con la depiladora eléctrica y aumentar sus beneficios?

Las ventajas de la depiladora eléctrica

La depiladora eléctrica tiene varias ventajas, tanto en comparación con la depilación con la maquinilla de afeitar como en comparación con la más duradera hecha con cera. Veamos a continuación cuáles son:

Depilación rápida pero duradera

Una de las principales es que la depilación que se consigue es duradera, pasando incluso una semana antes de que el vello comience a crecer, y más de dos semanas o tres antes de que el vello alcance su longitud máxima.

Versatilidad y practicidad

La depiladora eléctrica se puede utilizar en muchas áreas del cuerpo y en cualquier tipo de cabello, independientemente del color, la longitud y el grosor. Una depiladora nueva o aún en buen estado es capaz, de hecho, de eliminar el vello fino y casi invisible que crece en los brazos o la cara.

Gracias a los nuevos modelos con batería incorporada, la depiladora eléctrica se puede utilizar en casi cualquier lugar de la casa y en cualquier posición. Algunos modelos incluso están pensados ​​para ser utilizados en la ducha, aprovechando el momento en que la piel es más elástica, los poros están más dilatados y por tanto es más fácil la depilación.

La depiladora también se vende con una serie de accesorios o cabezales que permiten utilizarla también para cortar y ajustar el cabello antes de la depilación, con un rendimiento casi tan eficaz como una maquinilla de afeitar eléctrica.

A diferencia de la depilación con cera, no necesita una preparación preventiva prolongada, si bien lo único que tenemos que hacer es conectar la depiladora al enchufe y extender una toalla sobre la cama para recoger los pelos rasgados con la depilación. Incluso guardar la depiladora es extremadamente simple en comparación con el manejo de la cera caliente, y una vez comprada, dura años, sin la necesidad de comprar recargas o tiras periódicamente.

Efectivo en cabello de cualquier color

A diferencia de la luz pulsada, que es incapaz de eliminar el cabello muy claro o incluso blanco, la depiladora eléctrica funciona muy bien en cualquier tipo de cabello, incluso en aquellos que son muy difíciles de ver a simple vista.

Barata

En comparación con la depilación con cera, la luz pulsada o los tratamientos con láser, la depiladora eléctrica es un método de depilación a largo plazo extremadamente económico, ya que es necesario realizar una inversión bastante pequeña una vez sin tener que preocuparse por repetir compras (como también ocurre en el caso de maquinillas de afeitar).

Los desventajas de la depiladora eléctrica

Frente a muchos aspectos positivos, el uso continuo de la depiladora eléctrica puede conducir a ciertos problemas de la piel, además no todas las mujeres son capaces de soportar el dolor causado por la depilación con la depiladora eléctrica.

Pelos encarnados y doble recrecimiento

Aquellos que usan frecuentemente la depiladora eléctrica verán la inevitable aparición de vellos encarnados en el área depilada. Los pelos encarnados surgen como resultado del trauma causado por el desgarro, que «retuerce» los pelos e impide que crezcan lacios. Además, dado que la piel más externa no se elimina como en el caso de la depilación, los pelos a menudo no «perforan» la epidermis y terminan creciendo debajo de la piel.

Para limitar este inconveniente existen varios trucos: en primer lugar será recomendable realizar una exfoliación periódica de todas las partes que pretendas depilar con la depiladora eléctrica, cuidando de no hacerlo inmediatamente antes de la depilación sino un par de días antes .

Otra posibilidad interesante es alternar el uso de la maquinilla de afeitar y el uso de la depiladora eléctrica. Aunque esto pueda parecer una contradicción total, el uso de la cuchilla proporciona una excelente acción de peeling mecánico, eliminando las células muertas de la piel como un exfoliante y haciendo que la piel sea más suave y fácil de «perforar» para los pelos que están apareciendo.

Además, la cuchilla de afeitar se asegurará de que todos los pelos de un área crezcan juntos. De esta forma, después de usar la cuchilla una o dos veces seguidas, puedes eliminar todo el vello de la zona con una sola sesión de depilación con la depiladora, evitando así el efecto de doble rebrote.

La depiladora eléctrica duele

Aunque muchas mujeres dirán lo contrario, la depilación con depiladora eléctrica es una de las más dolorosas que puedes hacer en casa. Sin embargo, es un tipo particular de dolor al que simplemente debes acostumbrarte.

El uso constante de la depiladora te permitirá aprender a tolerar mejor el dolor «extraño» que te provoca el dispositivo y, al final, podrás utilizarlo sin problemas en todo el cuerpo.

Para disminuir la sensación de dolor, puedes optar por utilizar la depiladora después de la ducha pero antes de la crema hidratante, para que los poros sigan siendo muy «anchos» y faciliten la salida indolora del cabello.

Preguntas y respuestas sobre la depiladora eléctrica

Las dudas sobre el uso de la depiladora eléctrica son más o menos siempre las mismas de modo que para acabar podemos enumerar una serie de preguntas comunes y ofreceros sus respuestas.

¿Se puede usar en partes delicadas?

Sí, siempre que tengas una buena resistencia al dolor y puedas tirar muy bien de la piel, para que no te «pellizques» con las pinzas.

Muchas mujeres particularmente valientes incluso usan la depiladora eléctrica para afeitarse las axilas o el pubis. Para ello, existen cabezales especialmente diseñados, que contienen menos pinzas que los cabezales para el resto del cuerpo, y que además tienen una velocidad reducida, para ayudar a soportar el dolor sin traumatismos particulares.

¿Se pueden evitar los puntos rojos?

Lamentablemente no. Tras la depilación, en el 99% de los casos, aparecerán puntos rojos inofensivos que desaparecerán en unas horas (o un día entero en el caso de las pieles más sensibles).

Cuando los puntos aún estén presentes, evite aplicar cremas alcohólicas en la parte para evitar quemaduras y enrojecimiento adicional.

¿Cómo se limpia la depiladora eléctrica?

Normalmente las depiladoras en el mercado, cuentan con peines y cepillos para eliminar el cabello y las células muertas del cabezal. Será bueno limpiar la depiladora después de cada uso, primero pasando los cepillos especiales, luego usando un hisopo de algodón empapado en alcohol para desinfectar las pinzas y todo el cabezal.

¿Se puede usar la depiladora eléctrica durante el embarazo?

Sí, siempre y cuando la futura madre pueda soportar el dolor que probablemente se sentirá más intensamente durante los nueve meses antes de dar a luz. También se puede utilizar de forma segura para eliminar el vello de la barriga que inevitablemente aparece, especialmente durante el último trimestre.

¿Se puede usar la depiladora en capilares y venas varicosas?

Sí, ya que no afecta especialmente a la salud de las venas, a diferencia de la depilación con cera caliente que debido al calor, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y empeorar las varices. La depilación con cera no está indicada incluso en zonas con capilares, que pueden romperse con bastante facilidad debido al desgarro, mientras que la depiladora eléctrica no tiene estas contraindicaciones.