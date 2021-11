Aunque se ha hecho esperar, el otoño ha llegado y con él la bajada inminente de las temperaturas. Este año hemos podido disfrutar de unas semanas más soleadas de lo habitual, pero al fin y al cabo el frío siempre aparece y más aún bien entrado el mes de noviembre. Y es que si algo es característico durante esta época del año es que nos vemos obligados a sacar del fondo del armario los abrigos y las chaquetas para convertirlas en las grandes protagonistas de todos y cada uno de nuestros outfits.

Además de ayudarnos a mantener el calor corporal y evitar los constipados típicos de la fecha, los abrigos aportan un toque mucho más chic a los looks de otoño e invierno. Y no es para menos, ya que al ir por encima del resto del conjunto, estas prendas acaparan todo el protagonismo y son capaces de dar vida y color a un outfit que a priori parece soso o apagado. Por ello, a las chaquetas no les ha quedado más remedio que reinventarse y evolucionar, y a día de hoy podemos encontrarlas en un sinfín de opciones para todos los gustos en cualquiera de nuestras tiendas de ropa favoritas.

Atrás quedaron las opciones que daban cabida a las pieles de animales dentro de sus diseños. La verdadera moda apuesta por la sostenibilidad y por el cuidado animal, por ello están a la orden del día los abrigos que hacen uso de pieles sintéticas mínimamente nocivas para el medioambiente. Algo en lo que ya han confiado grandes marcas como Prada, Chanel o Balenciaga, y otras low cost como Inditex o Mango. De hecho, las alternativas de estas dos últimas firmas están al alcance de cualquier bolsillo y te harán sentir fashionista mientras te resguardas de las bajas temperaturas. ¿Quieres saber cuáles son las tendencias más populares en abrigos de esta temporada? Te damos algunas ideas.

Abrigos de pelo tipo ‘furry’

Con el otoño bien entrado y un pie en el invierno, ya nadie duda de que los abrigos furry son una de las grandes tendencias temporada tras temporada y un must have de cualquier armario. Estas prendas de ropa consiguieron conquistarnos hace años gracias a su doble capacidad de darnos calor mientras combinan perfectamente con cualquier outfit y lo estilizan más. Además, la fórmula ha conseguido reinventarse creando opciones como el teddy coat o combinando distintos tipos de pelo.

Chaqueta de corte militar para volver a los 90’s

El estilo militar está a la orden del día. Ya sea en chaquetas o pantalones, estas prendas han conseguido transportarnos al estilo de los años noventa sin dejar de lado las tendencias actuales. A día de hoy, la verdadera moda consiste en mezclar dicha ropa para crear un uniforme militar completo. Y qué mejor manera de hacerlo que incluyendo en tu look final los famosos abrigos y cárdigans de corte militar que tanto nos gustan gracias a su versatilidad.

Plumíferos y abrigos acolchados

Aunque el frío ha tardado en llegar, Prada ya nos adelantaba cuál sería el abrigo por excelencia de esta temporada. La firma italiana apostaba por los plumíferos como nuestros grandes aliados para soportar el frío, aunque dándoles un giro a modo de abrigos acolchados que ya podemos encontrar con forma de bomber o incluso de americana.

Paño clásico, un acierto asegurado

Los abrigos de paño son una tendencia atemporal que año tras año revalidan su primer puesto en cuanto a estilo. Estas chaquetas son versátiles y podemos encontrarlas en una infinidad de tonalidades y estampados, entre los que destaca el de pata de gallo. Si eres atrevido pero quieres conservar un ligero toque clásico en tus looks, que mejor manera de hacerlo que incluyendo en tu armario un abrigo de paño en algún color llamativo. Una mezcla explosiva por la que ya se han decantado muchas influencers.