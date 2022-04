El curioso vestido de Pull&Bear que dará mucho que hablar esta primavera

Ya puedes anotar en tu wishlist aquellas prendas que serán lo más esta primavera. Y es el caso del curioso vestido de Pull&Bear que nos tiene enamoradas.

Es de cuadros, asimétrico y muy llevable. Con él vas a llamar la atención allá donde vayas. Te damos todas las señas para que lo tengas presente.

Cómo es el curioso vestido de Pull&Bear

Hablamos del vestido midi de cuadros con diseño asimétrico y con un solo tirante. Además presenta más detalles que lo hacen totalmente único y por esto te sentirás bien diferente cuando lo lleves.

Porque tiene también una atrevida abertura en pierna, frunce lateral y está elaborado en tejido rústico.

Está confeccionado en 98% poliéster y 2% elastano, y el forro en 98% poliéster y 2% elastano. Desde la web nos aconsejan lavar a máquina max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, debe plancharse máximo 110 º c, sin limpieza en seco y no debe usarse secadora.

En dos colores

Este vestido tan original está en dos colores distintos. Por un lado, con cuadros azules y en crudo, y en verde agua y crudo. Y ambos sientan estupendamente para todas las salidas que harás en esta primavera.

Así lo llevas en comidas al aire libre, cuando debes salir por la ciudad o bien para esa fiesta especial con el fin de ser la más original de todo el evento.

Además te lo puedes poner con taconazos, sandalias planas y también con deportivas, porque ahora puedes ir más cómoda siempre que te lo propongas con vestido o falda para llevar ese toque informal que tanto te gusta.

¿Dónde se compra?

Este vestido está en la web de Pull&Bear que siempre sorprende con prendas algo diferentes y exclusivas. Su precio es de 25,99 euros y es el must de la temporada. está en tallas de la XS a la XL, por lo que ha llegado el momento de comprarlo con un solo clic.

Es una clara ventaja para tenerlo online de forma rápida y así te lo pones ya para estrenar primavera y, sin duda, es la prenda que también debes llevar durante el verano.

Si repasar la web de Pull&Bear verás que también hay complementos que van perfectos con este vestido. Desde sandalias veraniegas, a deportivas pasando por bolsos de diversos colores. ¡Ya puedes entrar en la web y hacerte con todo ello! Que luego se acaban las tallas y te quedas sin.