El vestido camisero de Lefties para disimular la barriga

En distintos colores y estampados. Es el vestido camisero de Lefties, bien de precio y con el que disimular la barriga. El cuello es camisero y te lo pondrás en muchas ocasiones.

Tu eliges el estampado que más te guste y lo compras ahora antes de que no queden tallas.

Cómo es el vestido camisero de Lefties

Hablamos de un vestido camisero, que es corto y de manga larga. Tiene diversos detalles, como los diferentes colores y también su cuello camisero.

Lo mejor es que está confeccionado en un tejido ligero muy cómodo. Por esto te lo pones en diversidad de épocas del año.

Varios colores y estampados

En estampado de flores, con fondo de color azul, es el que llevas en ocasiones especiales y es perfecto para cenar o bien para ir a un evento. Por otro lado, el naranja vigore es perfecto para ir a la oficina, lo combinamos con jeans, leggins o nada debajo. Siempre le puedes añadir un cinturón que queda estupendamente con unas botas altas. ¡Y no necesitas nada más!

Mientras que el burgundy es el más elegante de todos. Te lo pones por la noche con un cinturón maxi en color negro y también bolso del mismo color. Mientras que el negro es el básico de todos los tiempos. Un vestido comodín que debes tener en el armario porque te lo pones en variedad de ocasiones y durante todo el año. Todos los vestidos están confeccionados con 100% viscosa.

Dónde compras este vestido

No encontrarás un vestido más cómodo y ligero que este. Por esto lo tienes fácilmente en la web de Lefties donde está a un precio de 12,99 euros. mira cada vestido y talla porque no están todas en cada prenda, así que date prisa para ver si está la tuya y no te quedes sin tu vestido ahora mismo.

En este sentido es importante destacar que está a un precio realmente bajo y que no tienen nada que envidiar a los vestidos camiseros de Zara o de otras marcas donde también los tienen en variedad de colores, pero especialmente a precios algo más altos.

Y de paso si estás en la web o en las tiendas físicas de Lefties, puedes entonces quédate con prendas para complementar este vestido, sean bolsos, botas, cardigans, cinturones y mucho más. es el momento de elegir y comprar el que tú quieras y así hacerte este regalo que hace tiempo estabas esperando.