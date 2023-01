Cortefiel rebaja el vestido boho más demandado para ir a la oficina: cómodo y elegante

El estilo boho marca tendencia en el mundo de la moda y este vestido de las rebajas de Cortefiel es ideal para lucirlo en todo su esplendor. Una prenda que ha hecho que las estilistas caigan rendida a sus encantos y que es una auténtica joya que merece tener un sitio en tu fondo de armario. Versátil, estiloso y práctico a partes iguales, podrás sacarle partido en diferentes ocasiones, tanto para ir a la oficina como para acudir a un evento.

El vestido boho de las rebajas de Cortefiel

Un vestido ajustado que sienta de maravilla a mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpo gracias a su diseño ceñido, que crea un efecto moldeador de lo más favorecedor. Además, cuenta con varios detalles que hacen de él una prenda muy especial: la manga larga con volumen, los pliegues en los hombros y el escote de pico, que alarga y estiliza visualmente la figura.

Los frunces en el lateral hacen el vestido aún más estiloso. El diseño es espectacular, con un precioso estampado de flores multicolor sobre fondo negro. Confeccionado en 100% algodón, es un vestido al que le puedes sacar muchísimo partido esta temporada y también de cara a la primavera.

Para ir a la oficina en invierno, queda de maravilla con unas botas de tacón negras y un abrigo largo, también negro. Quizá hayas oído que el largo midi no favorece a las mujeres bajas, pero no tiene por qué ser así si sabes cómo aprovechar todo su potencial. Gracias a su efecto moldeador y con unas botas de tacón, conseguirás verte más alta y estilizada. También puedes animarte con un look de contrastes con unas botas de estilo militar con cierre de cordones.

Si estás invitada a un evento en primavera, tanto de día como de noche, el vestido combina a las mil maravillas son unas sandalias de tacón con plataforma negras. Procura que tengan un tacón cómodo y pulsera con cierre de hebilla en el tobillo. Un look espectacular con el que estarás muy elegante y, además, te sentirás muy cómoda.

Merece la pena darle una oportunidad a este vestido aprovechando el 30% de descuento en las rebajas de Cortefiel. Está disponible en la tienda online por 27,99 euros en lugar de 39,99 euros, desde la talla XS hasta la XL. El envío a tienda es gratuito y el envío a domicilio tiene un precio 3,95 euros en un plazo de 3-5 días.