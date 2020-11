Durante el otoño la epidermis suele sufrir mucho más. Es una etapa de cambios donde la sequedad y la llegada del frío provoca que el cabello esté más debilitado y que la piel se torne roja y se vea peor. Te damos algunos consejos para tratar la piel en otoño.

Tras tiempo bajo el sol, producto del verano, en otoño arrastramos todavía los efectos intensos de los meses con más calor. Por lo que habrá que reparar.

Máxima hidratación

En verano, en otoño y también en invierno. La piel puede repararse con una buena hidratación. Es lo que necesitamos para evitar la sequedad que es probable que surja durante esta época. Beber agua es fundamental pero también lo es comer alimentos ricos en agua y haciendo uso de las cremas hidratantes que hay en el mercado. Escoge la que te vaya mejor y aplícala a diario tras una buena limpieza.

Crema solar

Sí, en otoño también necesitamos aplicar la crema solar porque es una temporada donde el sol puede seguir haciendo acto de presencia de manera todavía fuerte. Especialmente en las horas centrales del día hay que aplicarse crema solar si vamos a salir. No somos conscientes de los estragos que el sol puede hacer en la piel y las manchas se multiplican en cuestión de tiempo.

Limpieza, esencial

Cuida la piel con una limpieza que debe ser esencial a diario. Aunque nos maquillemos menos a causa de llevar siempre mascarilla, este cubrebocas también nos produce toda clase de irritaciones. Lo esencial es limpiar la epidermis varias veces al día (mañana y noche) y desmaquillarnos aunque prácticamente no nos hayamos puesto maquillaje.

Exfolia

Es durante el otoño cuando es importante realizarse exfoliaciones en la piel antes de que el invierno y el frío sea mucho peor para el cuidado de nuestra epidermis. Acaba con las células muertas y los puntos negros con el fin de que la piel pueda renovarse normalmente si no se ve apagada y sin vida.

Mascarillas y otros

Sabemos que hay muchos más remedios con estos consejos para tratar la piel en otoño. En casa siempre podemos hacer uso de las mascarillas que pueden ser caseras o bien adquiridas. Haz la que te vaya mejor según tu tipo de piel porque ya sabes que todas no son iguales.

Si no sabes el tipo de piel que tienes entonces hay que preguntar al dermatólogo. Algunas personas empiezan con una epidermis algo grasa y con el tiempo surge la sequedad porque la piel cambia por diversas razones.

Practica la rutina de belleza

Si no seguimos con nuestra rutina de belleza, nada de lo establecido anteriormente tendrá sentido. No podemos aplicar la crema hidratante un día y a la semana siguiente no, y luego volver a aplicar al cabo de un mes. La rutina es eso, un hábito que debe ser progresivo y diario. El cuidado ha de ser mantenido en el tiempo.

Cuida la alimentación

Lo de somos lo que comemos puede aplicarse realmente en miles de situaciones. Y también en nuestra piel. Pues lo que comemos se refleja en nuestro interior a nivel saludable y también en el exterior. Un buena cara tiene que ver con un estilo de vida saludable, de lo contrario veremos la epidermis más apagada, tosca, seca, con manchas, granos, acné y otros que surgen por todo aquello que comemos.

Técnicas estéticas

Los tratamientos estéticos están a la orden del día. Si tu piel está igual de apagada igual necesita un reset más potente gracias a un tratamiento en tu centro de estética. Así los profesionales podrán guiarte sobre lo que realmente necesita tu epidermis y poder establecer una técnica a medida.