El comodísimo vestido de tirantes de Oysho y que no pasará nunca de moda

Los vestidos son fundamentales durante las semanas de primavera y verano, y éste es el momento ideal para aquellas mujeres que quieren ampliar la capacidad de su armario, adquiriendo precisamente productos de esta categoría, y fabricados por las mejores marcas. Mira el comodísimo vestido de tirantes de Oysho.

En su catálogo hemos decidido detenernos para conocer qué opciones hay en vestidos para la temporada estival, encontrándonos rápidamente con este bellísimo vestido de tirantes corto, hecho en algodón, y que debes tener presenta para comprarlo ya.

Perteneciente a la colección Join Life de esta firma, que promueve ciclos cerrados de confección dentro de la industria textil, priorizando reutilizar el agua y desarrollar tecnologías que reducen notablemente el impacto sobre el medio ambiente de ese sector, esta alternativa sobresale hoy por sus cualidades.

Cómo es el vestido de tirantes de Oysho

Nos estamos refiriendo a un vestido que primero evidencia un escote recto, con tirantes finos. Gracias a la combinación de estos dos elementos, se logra una estética estilizada, favoreciendo todo tipo de cuerpos para que luzcan esbeltos en cualquier circunstancia.

Disponible en varias tallas, para que cada mujer pueda decantarse por aquella que crea adecuada para su estilo, el color gris se llevará perfectamente bien con todos los outfits que se te vengan a la mente para salir más sofisticada.

Resulta muy versátil en el día a día, y es perfecto para viajar, aprovechando al máximo el espacio que ofrece la maleta, transportando contigo sólo esas prendas que te sacarán de más de un apuro.

Otro detalle interesante es que más allá de que la mayor parte del vestido es de algodón de última generación, también posee un porcentaje de viscosa, que explica por qué se adapta a la silueta, además de brindar un gran margen de movimientos, para que nunca te sientas “limitada”. Concretamente, para que sepas, la proporción es de 55% algodón 45% viscosa.

Ahora bien, probablemente estarás pensando que, al pertenecer a una marca muy reconocida, una que no ha parado de crecer en los años recientes, este vestido tiene un precio casi que inalcanzable. Afortunadamente no es así, y creemos que la mayoría podrán asegurarse su unidad, y lucirla durante esta primavera y el próximo verano sin comprometer su presupuesto.

Es que este vestido corto de tirantes de Oysho tiene un coste de 29,99 euros, un valor muy accesible dado que los artículos de otras firmas similares suelen ser más costosos, así que no hay ninguna excusa para no darse el gusto de sumarlo a tus looks veraniegos.