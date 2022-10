Los 4 ejercicios perfectos para conseguir los brazos tonificados de la Reina Letizia

La esbelta figura de la Reina Letizia se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos meses, y no es para menos. En todas y cada una de sus apariciones públicas, y especialmente en las de la época estival, la consorte ha lucido una imagen con la que ha dejado entrever que mantiene su físico a raya gracias a una dieta acorde con un esfuerzo en el gimnasio, razón por la que cada vez son más las personas que quieren conocer el truco de la esposa de Felipe VI para tener unos brazos y un abdomen tan definidos incluso con 50 años.

Por este motivo, la nutrióloga y fitness coach Dany de la Garza no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer uso de su Tiktok para informar a sus seguidores sobre cómo conseguir esos buenísimos resultados a base de ejercicios principalmente focalizados en los brazos. Para ello, tan solo necesitarás un par de mancuernas de un peso bajo si eres principiante, el cual podrá ir in crescendo con el paso del tiempo, de la experiencia y del aumento de la fuerza y la masa muscular. En primer lugar, tendrás que hacer bíceps con las mancuernas, presionando el cuerpo con los codos para así no mover los brazos mientras subes y bajas las muñecas haciendo el famoso curl predicador, primero con un brazo, luego con el otro, y por último, con los dos a la vez. Por otro lado, y apoyándote en un banco si así adquieres una mayor estabilidad, debes centrarte en la espalda y en el tríceps, primero haciendo remo con un brazo y después, cuando éste ya está arriba, estirándolo hacia atrás para tensar el tríceps sin que el codo se mueva. Prueba a hacerlo también con el otro brazo, y notaría cómo los músculos van ejercitándose al compás.

En tercer lugar pon especial atención en los hombros, haciendo primero elevaciones laterales y luego frontales con ambos brazos y sin perder la técnica. Para ello, flexiona ligeramente las piernas e inclina el tronco hacia delante, lo que te ayudará a seguir con las series y, lo más importante, a no lesionarte. Volviendo a los hombros y a la espalda, tendrás también que hacer el ejercicio conocido como press militar con mancuernas, que no es otro movimiento que el de coger las mancuernas a la altura de los hombros para después levantarlas lentamente por encima de la cabeza, haciendo una forma triangular que termine con las dos pesas unidas sobre ésta.

Para poner el broche de oro a su demandada explicación, Dany ha hecho hincapié en la idea de dejar de lado el número de repeticiones para centrarse en realizar cada ejercicio durante un minuto y en cuatro series. Una rutina de torso de lo más variada y eficaz para conseguir resultados cuanto antes con tan solo adquirir unas mancuernas que pueden convertirse en tus mejores aliadas fitness.