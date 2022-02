Las 7 principales tendencias en fitness que te pondrán en forma en 2022

Estar en forma es una cuestión que preocupa a todo el mundo y, por eso, es muy importante el cuidado del cuerpo, pero también el de la mente. Por eso, cada año son más las personas que se inician en la práctica del deporte de manera regular. Sin embargo, no todos los tipos de ejercicio son apropiados para todas las personas, y es importante adaptar la actividad física a nuestros límites individuales. A esto hay que sumar que la forma tradicional de hacer ejercicio ha variado y cada vez hay nuevas tendencias en fitness que merece la pena probar.

Francisco Pascual, del área de fitness de los clubs Metropolitan, destaca las siete tendencias que van a marcar este año que acaba de empezar. Desde el crecimiento del interés por el trabajo de fuerza, la combinación de disciplinas para mejorar la forma física y otras disciplinas más específicas de cada grupo muscular. Las detallamos a continuación.

Refuerzo del trabajo de la fuerza: durante el S. XX la esperanza de vida de los españoles ha pasado de los 40-45 años a principios de siglo a los 80-85 años de finales. Las proyecciones apuntan a que será de 93 años en torno a 2050. Contar con un sistema sanitario universal ha sido crucial en este sentido, hasta alcanzar niveles de longevidad comparable a los de la población japonesa, no obstante vivir más no siempre significa vivir mejor, y los hábitos saludables a nivel de alimentación, trabajos menos exigentes a nivel físico y la práctica regular de ejercicio que se ha ido incorporando al estilo de vida, han sido fundamentales en este sentido. Según Francisco Pascual, el entrenamiento de fuerza se valora como un indicador de longevidad en población adulta, tanto en hombres como mujeres. Un entrenamiento físico completo debe incluir trabajo cardiovascular y tonificación, en el que desarrollemos no solo resistencia sino también la fuerza, porque la musculatura es el mayor órgano endocrino en nuestro cuerpo. Además, Los ejercicios de fuerza estimulan el aumento de la densidad ósea, disminuyendo el riesgo de osteoporosis.

Ejercicios de alta intensidad: esta metodología de entrenamiento supone trabajar de forma muy intensa en intervalos de duración corta, media o larga, y son muy demandadas por su eficacia en la quema de calorías, ya que nuestro cuerpo requiere de mayor energía a durante el periodo de recuperación entre sesiones, para recuperarse del esfuerzo realizado, y esto permite recurrir a las reservas energéticas de grasa almacenadas en el cuerpo. Alguna de las actividades en las que se emplea el método de alta intensidad son el Cross-Hiit, Cross MET y HBX Boxing. El Cross Hiit es una actividad dirigida de alta intensidad diseñada para ser ejecutada en formatos de entrenamiento interválicos con el objetivo de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y muscular, mediante ejercicios de tipo multiarticular, utilizando todo tipo de material. El Cross MET es una actividad que parte de formatos de entrenamiento en los que se combinan ejercicios de tipo aeróbico y anaeróbico. Son ejercicios funcionales que trabajan diferentes grupos musculares de manera simultánea, gracias a movimientos como flexiones, desplazamientos, tracciones, etc. El HBX Boxing tiene como objetivo desarrollar el sistema cardiovascular, inspirándose en técnicas aplicadas a las artes marciales.

Outdoor: ir al gimnasio y practicar actividades al aire libre es posible y perfectamente compatible. De hecho, es muy recomendable, con actividades como el trekking, BTT, running, Cross MET o cycling.

Actividades en grupo: son perfectas para potenciar la motivación. Entrenar en compañía siempre aporta ese plus de energía y motivación que pude hacer falta, y es una forma entretenida de practicar deporte. Socializar es muy importante. Existen opciones como Zumba, Body Bump, Aero Latino, Pilates Stretch, Tai Chi, Aqua Gym o Cycling, entre muchas otras.

Personalización del entrenamiento: es muy común que algunas personas que acuden al gimnasio y entrenen por su cuenta, si tienen la capacidad de diseñar sus propios programas de entrenamiento y los conocimientos necesarios. Es fundamental personalizar el ejercicio, no solo para obtener los resultados esperados, sino también para evitar lesiones. Para sacar el máximo rendimiento al entrenamiento, contar con la supervisión entrenador personal es la mejor opción.

Combinar para ganar: cada vez más, se valora la importancia de combinar diferentes disciplinas para mantenerse en forma. Mientras que unas disciplinas favorecen la elasticidad, otras la fuerza, la resistencia o el bienestar mental. Para obtener mejores resultados es imprescindible combinar entrenamiento aeróbico y anaeróbico, a la vez que favorecer la elasticidad y los estiramientos. Es recomendable además que entre sesiones de entrenamiento se incluya alguna específica de estiramiento en la que trabajar todo el cuerpo, ayudando a prevenir posibles lesiones.

Trabajo de glúteos: ejercitar este grupo muscular despierta, siempre, interés tanto en hombres como en mujeres. Los beneficios de tener unos glúteos firmes no son solo estéticos. Los glúteos tonificados ayudan a mejorar el equilibrio, la amortiguación y reducen muy significativamente las lumbalgias. Es por estos motivos que tener un glúteo fuerte influye de manera muy positiva en nuestro rendimiento deportivo y en la vida cuotidiana.