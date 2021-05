Cocina japonesa: los mejores trucos para preparar sushi en casa

Si te gusta la cocina japonesa y eres una gran amante del sushi, debes saber que preparar este plato en casa es muchísimo más sencillo de lo que parece. Las variedades de pescado más utilizadas son los langostinos, el salmón, el atún y la anguila, aunque también puedes utilizar otras si te apetece. A continuación te contamos los principales trucos que debes tener en cuenta para preparar sushi en casa.

Manos húmedas

Lo primero y más importante es que las manos estén húmedas en todo momento mientras elaboras el arroz de sushi para que quede perfecto. Es la única forma de evitar que los granos se te queden pegados a los dedos. Lo mejor que puedes hacer es llenar un bol con agua templada, y tenerlo siempre a mano.

Ingredientes

Existen multitud de versiones de sushi, pero si quieres seguir la tradición nipona recuerda que menos siempre es más. Con dos o tres ingredientes es más que suficiente para el relleno.

Encontrar arroz de sushi, a pesar de que éste se ha convertido en uno de los platos más internacionales en los últimos años, no siempre es sencillo. Si no consigues dar con él, puedes utilizar arroz bomba. No es exactamente lo mismo, pero es la variedad que más se parece.

Utensilios de madera

Hay algo muy importante a la hora de preparar sushi en casa, y es utilizar utensilios de madera. Evita los accesorios de cocina de metal para no alterar el sabor de los ingredientes.

Hay dos utensilios que necesitas sí o sí. El primero es el abanico para atemperar el arroz. Los expertos dicen que debe alcanzar una temperatura de 36 grados, exactamente la misma que la del cuerpo humano. En los mejores restaurantes japoneses hay una persona que se encarga únicamente de abanicar el arroz. Y es que es una tarea clave.

El segundo de los utensilios es la esterilla. El paso más complicado al hacer sushi es el de enrollar las piezas. Para que no se desmorone y quede pegado a las varillas de bambú de la esterilla, lo que tienes que hacer es cubrirla con film de plástico. ¡Funciona!

Con estos trucos tan sencillos seguro que te conviertes en la mejor chef. ¡Disfrutarás de un sushi casero exquisito!