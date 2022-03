El clon de Asos de las bailarinas que más usa Victoria Federica

Victoria Federica se ha convertido en todo un referente de estilo, y una de las grandes lecciones que nos ha enseñado este 2022 es que las bailarinas clásicas son el calzado estrella de la temporada. La bailarinas que lleva Victoria Federica no son aptas para todos los bolsillos, pero nosotras hemos encontrado una versión ‘low cost’ que no tiene nada que envidiarles.

Esta temporada se llevan los colores flúor en las prendas, así que necesitamos un calzado como estas bailarinas para equilibrar y armonizar el look. En color negro y beige y con puntera cuadrada, son maravillosas tanto para el día a día como para esas ocasiones especiales en las que no nos apetezca llevar unos zapatos de tacón.

Quedan de maravilla y, además, un toque de elegancia a cualquier look. Son perfectas para un estilismo sofisticado y, al mismo tiempo, muy cómoda. Podemos caminar horas y horas con ellas sin volver a casa con los pies doloridos, lo cual es un gran punto a favor.

Las bailarinas de Asos son un calzado que necesitamos sí o sí en nuestro fondo de armario esta primavera. Se van a convertir en nuestras grandes aliadas ya que, además de ser muy cómodas, se pueden combinar de muchas formas distintas.

Para ir a la oficina, podemos ir a lo seguro y elegir un look clásico de vaqueros y camisa blanca. Para darle un toque de estilo y diferenciación al look, ¿por qué no apostar por una blazer de cuadros en color rosa o una chaqueta corta con abalorios?

También podemos elegir un total black look, tanto para el día como para la noche. Con unos pantalones de traje y una blusa o un jersey de punto fino en color negro tenemos el estilismo perfecto. Para darle un poco de luz, nada mejor que un bolso baguette beige.

Confeccionadas en cuero sintético, las bailarinas de Asos son muy fáciles de cuidar. Si están sucias, basta con pasarles una esponja o un paño húmedos. A la hora de guardarlas, mejor hacerlo en bolsas de tela porque en las de plástico se puede generar humedad y aparecer el indeseado moho.

Las bailarinas en color negro y beige y de punta cuadrada están a la venta por tan sólo 24,99 euros en la tienda online de Asos en una gran selección de números, desde el 35 hasta el 42.