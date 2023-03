El cinturón de Springfield que te pondrás con todo: es ideal

A la hora de crear un look, tanto de diario como para una ocasión especial, muchas veces cometemos el error de fijarnos única y exclusivamente en la ropa y el calzado. Sin embargo, los pequeños detalles pueden definir el éxito de un look, así que no debemos pasarlos por alto. En su nueva colección para la primavera, Springfield ha puesto a la venta un cinturón con piedras azules que no puede ser más bonito. Es ideal como accesorio para multitud de estilismos.

El cinturón de Springfield para la primavera

Confeccionado en 100% poliuretano, es un cinturón marrón con detalle de piedras azules y tachuelas metálica con hebilla metálica con grabados. El marrón y el azul forman un tándem perfecto, equilibrado y en armonía.

Es un cinturón que merece lucirlo en todo su esplendor. Queda genial con un pantalón vaquero de tiro alto y un top corto de la tonalidad de marrón que más te guste. Durante los primeros días de la primavera, puedes elegir una blazer y unos botines cowboy para redondear el look. A medida que avance la estación y haga más calor, unas sandalias de cuña son la mejor opción de calzado.

Esta temporada, el cinturón se convierte en el accesorio idóneo a la hora de marcar cintura sobre las prendas más insospechadas: desde blazers hasta jerséis y chalecos, cuyo estilo se ve infinitamente elevado. El objetivo es acentuar la feminidad de las curvas, y uno de los gestos más repetidos entre las expertas es ceñir las americanas XL con un cinturón durante las últimas semanas de la moda.

Una de las prendas tendencia de cara a la primavera y el verano son los vestidos vaqueros. Con el nuevo cinturón con piedras azules de Springfield podrás sumarle un plus de elegancia a esta prenda. Se llevan los vestidos vaqueros de todo tipo: desde los mini y ajustados hasta los largo y vaporosos. Escoge el que más te guste porque es un must en tu fondo de armario esta temporada.

La nueva colección de Springfield para los meses de buen tiempo es una de las más interesantes que hemos visto en mucho tiempo. Multitud de prendas, zapatos y accesorios que encajan con mujeres de todas las edades y estilos de vestir.

El cinturón está disponible en la tienda online por 15,99 euros en dos tallas, 85 y 95. Los gastos de envío a domicilio son de 3,95 euros en un plazo de 3 a 4 días. Los gastos de envío a tienda son gratuitos.